انتقدت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية الأداء الذي قدمه بدر بانون مدافع الرجاء أمام الزمالك، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من منافسة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وودع الرجاء مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و 3 - 1 وإيابا.
وذكرت الصحيفة المغربية، أن بدر بانون مدافع الرجاء كان كارثة في خط دفاع الرجاء أمام الزمالك، ولم يكن في مستوى تطلعات الجماهير التي انتظرت منه الكثير.
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التعليقات على صحيفة مغربية عن أداء بدر بانون أمام الزمالك: كارثة في دفاع الرجاء
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