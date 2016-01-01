صحيفة مغربية عن أداء بدر بانون أمام الزمالك: كارثة في دفاع الرجاء



بدر بانون بدر بانون

انتقدت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية الأداء الذي قدمه بدر بانون مدافع الرجاء أمام الزمالك، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من منافسة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وودع الرجاء مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و 3 - 1 وإيابا.



وذكرت الصحيفة المغربية، أن بدر بانون مدافع الرجاء كان كارثة في خط دفاع الرجاء أمام الزمالك، ولم يكن في مستوى تطلعات الجماهير التي انتظرت منه الكثير.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت الصحيفة ،أن بدر بانون كان أشبه بالشبح في دفاع فريقه، في الوقت الذي كان المدافع الشباب عبد الإله مذكور الذي كان يتحرك ويقاتل طوال المباراة.وتابعت الصحيفة، بصمة بانون لم تكون واضحة في المبارة حيث كان بطيئا رغم أن المباراة كانت تتطلب الحماس والحضور القوى.وأشارت الصحيفةأ ن بدر بانون ودع الرجاء بطريقة مخيبة قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي في تجربته الجديدة التي تتطلب منه أن يغير من طريقة لعبه وأن يطور مستواه الذي لا يؤهله في مستوى عالٍ.يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.