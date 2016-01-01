خدمة للناخبين.. اعرف لجنتك الانتخابية وهل يحق لك التصويت أم لا في دقائق



الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

ثلاث طرق حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، للناخبين للتعرف على لجانهم الانتخابية فى المحافظات وكذلك موقفهم الانتخابي من حيث يحق لهم التصويت أم لا.



الخطوات الثلاث أعلنت عنها الهيئة الوطنية عبر موقعها الرسمى على الإنترنت وطلبت من الناخبين بالدخول إلى الموقع وكتابة رقمهم القومى فى الخانة المخصصة وبعدها ستظهر لهم نتائج موقفهم الانتخابي ولجانهم الانتخابية دون الحاجة إلى البحث عنها أمام لجان الانتخابات.



- الخطوة الأولى

تتضمن الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات https:www.elections.eg وبعد الدخول سيظهر لك على الشاشة جملة "استعلم عن موقفك الانتخابي، للاستعلام عن حقك في مباشرة الحقوق السياسية"، بعدها تقوم بكتابة الرقم القومي الموجود فى البطاقة الشخصية والمكون من 14 رقما، وبمجرد الضغط يظهر لك نتائج تتعلق بمكان اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها والقرية والمركز وكذلك موقفك الانتخابي وأحقية الترشح والتصويت.

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- الطريقة الثانيةتتضمن إرسال رسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول متضمنة الرقم القومي المكون من 14 رقما، وذلك على الرقم 5151.- الطريقة الثالثةوتتضمن الاتصال على الخط الساخن 141، وسيتم إبلاغك بلجنتك الانتخابية وموقفك من الانتخاب.ووفقًا للجدول الزمنى للانتخابات التى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يتبقى لها قيام الناخبين المصريين بالخارج بطابعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية خلال يومي 2 و3 نوفمبر، وتستقبل البعثات الدبلوماسية بطاقات الاقتراع خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، ويجرى التصويت في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية 15 نوفمبر.وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي، تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.