استشارى صحة عامة: العالم سيسجل 50 مليون إصابة بكورونا خلال يومين.. فيديو

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن أرقام وأعداد الإصابة بفيروس كورونا المسجلة حتى الآن مطمئنة للغاية، ولكن إذا رجعنا ليوم 25 أبريل الماضى كنا نسجل نفس الأرقام، لافتًا إلى أن العالم أصبح يسجل مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يومين ونصف اليوم فقط الآن.

وأضاف عبد اللطيف المر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن فيروس كورونا ينتشر وخلال يومين سنسجل 50 مليون إصابة على مستوى العالم، بينما الوفيات تجاوزت المليون وربع، منوهًا إلى أن الحل للحد من انتشار فيروس كورونا هو الحفاظ على التباعد الاجتماعى والكمامة.

وأوضح أن الإنفلونزا العادية تقتل سنويًا ما يقرب من 600 ألف حالة وفاة، ولذلك يجب عدم الاستهانة بأعراض الإنفلونزا العادية أيضًا، مؤكدًا أن الإجراءات الوقائية للوقاية من كوفيد -19 هى نفسها المتبعة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

وأكد أن هناك بلادا أوروبية عادت للغلق مرة أخرى، مشيرا إلى أن غلق البلاد فى مصر يؤدى إلى أزمة اقتصادية وفقر وانتشار الأمراض، ولذلك يجب الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه يجب أخذ لقاح الإنفلونزا للوقاية من أعراض الإصابة بالبرد والإنفلونزا وغيرها.

المصدر: elbalad

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