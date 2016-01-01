جامعة الملك سلمان: آخر فرصة للكشف الطبي لطلاب الدبلومة الأمريكية غدا

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أكد الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، أن جامعة الملك سلمان التزمت بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال الأسبوع الأول بالعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى أنها شددت على تنفيذ هذه الإجراءات خلال فترة التقديم بحضور الطلاب وأولياء الأمور.







وقال "سعد" إنه بعد دراسة الموقف تم اقتراح فتح باب القبول للمرة الثالثة لاستيعاب طلاب الدبلومة الأمريكية، والذين لم يتمكنوا من التقدم في المراحل السابقة بنفس الأسلوب المؤسسي مع تلافي المشاكل.

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وأوضح أنه تم التقدم يوم الأحد ٢٥ أكتوبر إلى الثلاثاء ٢٧ أكتوبر بطلبات التقدم الورقية لتلافي مشاكل نظام التقدم بفرعي الجامعة برأس سدر وشرم الشيخ متضمنا المعلومات وبيانات الطالب الشخصية، بينما يتم استيفاء الأوراق والكشف الطبي وسداد ٢٥% من رسوم داخل مقر الجامعة حاليا بدءا من يوم الاثنين ٢ نوفمبر وحتى غد، الخميس ٥ نوفمبر.واستكمل: "يمكن للطالب دفع رسوم التسجيل والاختبارات بمقر الجامعة خدمة البنك الأهلي بنفس نظام الرسوم السابق".وتتميز جامعة الملك سلمان الدولية بأن لها 3 فروع في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المميزة، والتي جاءت على النحو التالي:فرع مدينة الطور: (العلوم الهندسية، علوم الحاسب، هندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية والطب البشري والعلوم الصيدلية وطب الأسنان).فرع مدينة رأس سدر: (العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية).فرع مدينة شرم الشيخ: (اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم).