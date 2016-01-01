رؤساء أقسام .. تعيينات جديدة في آداب جامعة عين شمس

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أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتورة هدي يوسف وصفي الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بعمل رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية لمدة عام، تجديد تعيين الدكتورة ناجا ابو النيل الاستاذ بكلية الآداب رئيسًا لمجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات ،



كما اصدر قرارًا بتعيين الدكتور خالد حسين رئيسا لمجلس قسم التاريخ لمدة ثلاث سنوات ، تعيين الدكتورة سيلفيا صبحي فام رئيسا لمجلس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.



واصدر قرارًا بقيام الدكتور علي كمال الأستاذ المساعد بكلية الآداب بعمل رئيس مجلس قسم المكتبات والمعلومات لمدة عام ، وقيام الدكتور احمد مصطفي صبري الأستاذ المساعد بكلية الآداب بعمل رئيس مجلس قسم الدراما والنقد المسرحي لمدة عام.

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الجدير بالذكر شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الاحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة والتي نظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية برئاسة د.مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور ، ا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية والسفير جوزف مجاك سفير جنوب السودان في مصر والأستاذ الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشئون الإفريقية والأستاذ الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس جامعة الإسكندرية للشئون الإفريقية والآسيوية .