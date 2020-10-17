دعم 50% من المصروفات للطلاب غير القادرين بتربية عين شمس



تربية عين شمس تربية عين شمس

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.



"تداعيات كورونا والإجراءات الاحترازية" في ندوة بجامعة عين شمس



وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه تم الاعتماد علي تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.

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وأكد الدكتور ماجد ان الكلية تقوم بدعم المصروفات للطلاب غير القادرين من المستويات (الثانية والثالثة والرابعة ) بقيمة 50 % من قيمة المصروفات الدراسية بالاضافة الي ان يمكن للطلاب الفرقة الأولي الدعم من الجامعة.وأشار ابو العينين انه يمكن للطالب الحصول علي الدعم بطريقة بسيطة للغاية وهي ان يقدم البحث الي صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالكلية.وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.