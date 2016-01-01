قرارت جديدة من الحكومة بشأن كورونا.. أحمد موسى يعلن موعدها.. فيديو

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة المصرية عقدت اجتماعا اليوم، وأصدرت بيان مهما، موضحًا ان هناك قرار غدًا ينظم إغلاق المحلات.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالات المصابة بـ فيروس كورونا فى تزايد، خلال الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع اكثر.

وأوضح أحمد موسى أن، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شدد على ارتداء الكمامة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

ولفت أحمد موسى إلى أن الجميع عليهم توخى الحذر، وكشف أن هناك اصدقاء له لديهم مصابين يتمتعون بصحة جيدة جدًا، ولكن بعد الإصابة بكونا أصبحوا فى خطر.

وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك غرامة 4 آلاف جنيه لمن لا يرتدي كمامة للوقاية من كورونا، وطالب موسى من الجميع بارتداء الكمامة لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وقد أعلنت وزارة الصحة و السكان عن كيفية تنظيف الكمامة القماش، كما فعلت الوزارة، هاشتاج الطريقة الصحيحة لتنظيف الكمامة القماش
#ارتدي_الكمامة.

وأوضحت وزارة الصحة، طريقه تنظيف الكمامة كالتالي:
= يتم غسل الكمامة القماش بالطريقة العادية المتبعة مع الملابس.
= يتم استخدام مطهر الكلور المنزلي.
= التأكيد على تجفيفها في الهواء الطبيعي وتعريضها الأشعة الشمس ثم كيها.

المصدر: elbalad

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