تصدق بـجهاز أشعة للمستشفى ففسد.. الإفتاء توضح حكم الصدقة الجارية بعد تلفها

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قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل يُربي صدقة عبده التي تقرب بها إليه عنده ويضاعف ثوابها حتى تكون كالجبل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها.



واستشهد أمين الفتوى بما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ -وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فِلْوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ». أخرجه البخاري ومسلم.



وأضاف الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، أن من تصدق بـجهاز أشعة للمستشفي ففسد، فيمنح الله تعالى المتصدق به ثواب صدقته الجارية حتى بعد تلفه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

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فضل الصدقة1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.2- تمحو الخطيئة وآثارها.3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.5- فيها دواء للأمراض البدنية.6- هي دواء للأمراض القلبية.7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.8- تجعل الله يبارك في المال.9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.10- يضاعف الله للمتصدق أجره.11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).14- تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.15- تدفع البلاء.16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.18- مضاعفة أجر الصدقة.19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.21- تدفع ميتة السوء.22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.23- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.