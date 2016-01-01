طرق فعالة لاستخدام الفحم المنشط في تجميل بالبشرة

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الفحم المنشط

تعد أقراص الفحم المنشط من تحدث صيحات عالم التجميل والعناية بالبشرة حيث اثبت فاعليته فى علاج العديد من مشاكل البشرة، وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى".
يعتبر الفحم المنشط والعسل يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة ومضادة للفطريات تحافظ على صحة الجلد وتمنع ظهور علامات الشيخوخة، والعسل مرطب طبيعي يحافظ على ترطيب البشرة ويحافظ عليها.
مكونات
1 ملعقة صغيرة فحم نشط
1 ملعقة كبيرة عسل
طريقة الاستعمال
- امزج كل من المكونات معًا وضعي الخليط على وجهك ورقبتك.
- اتركيه لمدة 5 دقائق اغسليه باستخدام منظف للوجه.

الفحم المنشط والصبار يحسن مرونة الجلد ويجعله متماسكًا ويرطب البشرة بعمق ويعطي تأثيرًا مهدئًا للبشرة.
مكونات
1 ملعقة صغيرة فحم نشط
1 ملعقة كبيرة جل الصبار
طريقة الاستعمال
امزج كل من المكونات معًا لعمل معجون.
ضع العجينة على وجهك. اتركه لمدة 10 دقائق. امسحها بقطعة قماش مبللة.

المصدر: بولد سكاى

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