

8 صفات تؤكد أنك مع الشخص المناسب.. أهمها الصدق 8 صفات تؤكد أنك مع الشخص المناسب.. أهمها الصدق

هناك العديد من الصفات التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار شريك الحياة، لذا فمن المهم جدًا اختيار شخص تودين دائما النقاش معه وتبادل الأفكار بسهولة، بهذه الطريقة ، يمكنك الاستمتاع بفعل الأشياء والتحدث عنها معًا دون الشعور بالملل.



وهناك بعض الصفات التي يمكن ان تؤكد لك أنك مع الشخص المناسب لك، والتي تظهر في الاهتمامات المشتركة، ويقول علماء النفس ، "عندما تقرر قضاء حياتك مع شخص ما ، يجب أن تنظر إلى الأشياء التي تحب أن تفعلها معًا. على سبيل المثال ، إذا كنت من عشاق الأفلام ، فمن الأفضل أن تكون مع شخص يستمتع بالأفلام أيضًا، هذا سيجعل حياتك ممتعة ".



وأفاد علماء النفس ان هناك مجموعة من الصفات التي يمكن ان تركد اختيار شريك الحياة المناسب لك، وفقا لما جاء في موقع "mantripping"، ومن ابرز هذه الصفات ما يلي:

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1- الذكاء :يجب ان يتمتع شريك حياتك بالذكاء، وذلك حتى يستطيع ان يعالج الأمور يتعامل معها بشكل مناسب .2- التشابه في الصفات :إذا كان شريك حياتك ينتمي إلى نفس طبقات المجتمع فكريا واجتماعيا التي تنتمي إليها فقد يكون علامة واضحة على نجاح العلاقة بينكم فيما بعد.3- الإحترام :من الواضح أنك لا تستطيع أن تقضي حياتك مع شخص لا يحترمك أو يحترم أحلامك، وأهدافك أو شخصيتك. لذا ، اختر شخصًا يعترف بك لبقية حياتك.4- الثقة :ومن المهم للغاية اختيار شخص يمكنك الوثوق به، وإذا كان الثقة أمر متبادل بينكم فإن العلاقة بينكما ستكون ناجحة.5- يجب قضاء الوقت معك :بقدر أهمية وجود اهتمامات متشابهة ، من المهم أيضًا أن تكون مع شخص يمنحك الوقت الكافي لقياس معك باستمرار.6- القيم المشتركة :وجود قيم مشتركة يعزز أساس علاقتك، أشياء بسيطة مثل الإجماع على عدد الأطفال الذين تريدهم أو العيش في حدود إمكانياتك تخلق بيئة مواتية لتزدهر علاقتك.7- الصدقإذا لم يكن شريك حياتك صادق وجدير بالثقة ، فستفشل بالتأكيد، لذا فمن المهم اختيار شريك الحياة الذي لا يمتنع عن التواصل الصريح والحقيقي.8- القدرة على الصفح والنسيان :ترتبط مهارات إدارة الغضب ارتباطًا وثيقًا بقدرة شريكك على التسامح والنسيان، لذلك كن حريصًا على الحصول على شريك لا يستمر في التفكير في الخلافات التي حدثت في الماضي.9 - الرومانسية :ويمكن من وقت لأخر ان يهديك شريك حياتك باقة من الزهور أو يقوم بدعوتك على العشاء الرومانسي في الخارج أو حتى يبادلك بعض الكلمات الرومانسية من وقت لآخر أن تحدث فرقًا في علاقتك بالشريك، لذا فإن الرومانسية أمر هام في نجاح أى علاقة عاطفية.