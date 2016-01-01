

كيفية تنظيف سطح المكواة كيفية تنظيف سطح المكواة

مع الاستخدام المستمر للمكواة بشكل يومي، يحتاج اللوح المعدني بها للتنظيف حتى لا يترك أثرا على الملابس، خاصة إذا قمت بحرق ملابسك أثناء كيها سابقًا وتركت آثارا سوداء اللون على القطعة المعدنية.



حرارة المكواة تنتقل البقع السوداء للملابس وتفسد إطلالتك، وقد يصل الأمر إلى عدم الحصول على نتيجة جيدة من المكواة بسبب تلك الطبقة المكونة على سطحها، لذلك نكشف عن أفضل الطرق لتنظيف سطح المكواة.



أفضل طرق تنظيف سطح المكواة

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طريقة تنظيف سطح المكواة بالمعجونالسؤال الأهم كيف تتخلصين من تلك الطبقة السوداء على سطح المكواة حتى لا تترك أثرًا على ملابسك؟، بحسب موقع fantasticcleaners، فإن معجون الأسنان هو أسهل طريقة لتنظيف المكواة، إليكِ الطريقة:- في البداية تأكدي من أن المكواة غير موصولة بالكهرباء، وأن خزان المياه فارغ، وأن اللوحة المعدنية باردة.- استخدمي اي معجون أسنان ووزّعيه على سطح اللوح المعدني وافركي المعجون في حركات سريعة.- امسحي المعجون بقطعة قماش نظيفة.- املئ خزان المكواة بالماء ووصليها بالكهرباء.- ضعي المكواة على قطعة قماش نظيفة بعد تشغيلها مع البخار حتى تتخلصي من بقايا المعجون وتحصلي على سطح معدني نظيف.كيفية تنظيف المكواة التيفالتستخدم بيكربونات الصوديوم، عند توفيرها لتنظيف مكواة البخار، و يمكن استخدام نشا الذرة لهذا الغرض ولكن انتبهى لكيفية استخدام هذا المكون لتتجنبوا انسداد المكواة، وعليكم بفصل الكهرباء عن المكواة.تنظيف المكواة العاديةتنظيف المكواة غالبا ما نعاني من الآثار التي تتركها المكواة المتسخة، والحل ليس بإرسال الثياب إلى أماكن التنظيف، لكن الحل أبسط بكثير، لذلك نقدم إليكي بعض الطرق والإجراءات البسيطة لتساعدك على تنظيف المكواة فتنزلق بسهولة على الثياب.طريقة تنظيف المكواة العاديةخلط الخل الابيض وصودا الخبز (بيكنج صودا) مع بعضهم ويتم وضع قماشة في الخليط ثم يتم مسح المكواة، واذا كانت البقع عنيدة، يتم فركها بفرشة الاسنان.تنظيف المكواة بيكربونات الصوديومونصحت خبيرة الاقتصاد المنزلي سناء نبيل بطريقة فعالة وسهلة وذلك من خلال البيكربونات الصوديوم أو البيكنج بودر وتعتبر عليها نفس الإضافات الأغلى من البيكربونات.الطريقة :نصف كوب بيكربونات الصوديوم وقطرات من الماء وتخلط جيدا وتدهن المكواه وتترك ساعة ثم تقومي بفركها وتدهنى المكواه جيدا بسفنجه وتنظفى الفتحات بعود تنظيف الأذن.طريقة تسليك مكواة البخارفتح خزان الماء ويملأ خل ابيض ويترك عشر دقائق ويشغل المفتاح ويخروج البخار وبعد ذلك افرغي الخل واشطفى الخزان ويملأ ماء عادي وعليها نقطتين داونى واستخدمي المكواه في الكوي على فوطه نظيفة وستلاحظين بأنها رجعت جديدة وسريعة.المكواة العادية أصعب في تنظيفها ولكن طبقي نفس طريقة السابقة من البيكربونات وإذا كانت بها صدأ يمكنك استخدام قرص اسبرين او بنادول مع تدفئة المكواه وامسحى الحديد بالاسبرين وامسحيها بسرعة بفوطة وستعود جديدة مرة أخرى ولا تتوقعين النتيجة.تنظيف المكواة بالليموناستخدمي محلول الملح وعصير الليمون ، وامسحيه بعد ذلك بقطعة قماش جافة، وسيصبح نظيفا كالجديد.كيفية تنظيف المكواة السيراميكمكواة الشعر السيراميك هى واحدة من اهم ادوات العناية بشعرك التى يجب ان تمتلكيها، ولكن الاسواق توفر العديد من الاشكال والانواع فماذا تختارين، لذا يجب ان تنتبهى إلى تلك الاشياء قبل شرائك مكواة الشعر* نوع اللوحات: قومي باختيار لوحات المكواة المصنوعة من السيراميك وليس المعدن، لان السيراميك يسخن بسرعة تصل الى 30 ثانية تقريبا ، كما انه يوزع الحرارة بشكل متساوي على الشعر وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكنولوجيا السيراميك تخلق الأيونات السالبة التى تحافظ على ترطيب شعرك و للحد من الضرر لشعرك.ابحثي عن السيراميك الذي يحتوي على مادة التورمالين "Tourmaline"و التورمالين عبارة عن بلورة ويعد أكبر مزود طبيعي للأيونات السالبة ، تلك البلورة تتحول الى مسحوق ويتم حقنها في لوحات السيراميك، وهذا النوع من المكواة غالبا ما يتم كتابة جملة "نانو تورمالين" على العبوة الخارجية للمكواة ، و يمكنك الحصول على شعر حريري و املس مع حرارة أقل فلوحات السيراميك "النانو تورمالين" يمكنها انتاج ايونات سالبة بمقدار 5- 6 مرات أكثر من الأيونات السالبة التى ينتجها السيراميك وحده فقط.*حجم اللوحات: حجم اللوحات فى مكواة الشعر امر هام جدا ، فهناك لوحات تكون رفيعة والبعض الاخر يكون عريض ، واللوحات العريضة مناسبة للشعر الطويل والكثيف لانها توفر لكِ الوقت فى تصفيف شعرك فهى تصفف مساحة اكبر من شعرك ، بينما اللوحات الرفيعة او الصغيرة تتناسب مع الشعر القصير لانها ستوفر لكِ التحكم الجيد فى تصفيف شعرك دون ان تل الى فروة الرأس.* التحكم بالحرارة: عليكِ باختيار مكواة تحتوى على اختيارات للتحكم بالحرارة ، لان الحرارة المرتفعة فقط سوف تؤذي الشعر الناعم الرفيع ام الحرارة المنخفضة فقط فهى لا تؤثر كثيرا على الشعر المتجعد.*الغلق الذاتي: هناك انواع من مكواة الشعر لديها غلق ذاتي ، فهى تطفىء نفسها بعد مدة معينة من عدم التشغيل او الاستخدام ، وهذا النوع هو اكثر امانا لكِ.*سلك طويل وملتف : عليكِ باختيار مكواة ذات سلك كهربائي طويل وملتف حول نفسه ومناسب ليتيح لكِ التحرك بسهولة ويسر على اجزاء شعرك المختلفة ، بدلا من الاسلاك الطويلة العالقةطرق مفيدة عند تنظيف المكواه البخار :قطعة قماش مبللة .أوراق مجففة .الخل الأبيض .صودا الخبز .معجون الأسنان .ملح .أولًا إستخدام قطعة قماش مبللة : و ذلك بأخذ قطعة قماش كبيرة و غمسها في الماء ، ثم عصرها لتصفيه المياه الزائدة. ثم مسح مكواه البخار بهذه القطعة و يفضل أن تكون ساخنة قليلًا .و إذا واجهتك أي بقع يمكنك تنظيفها بمنظف خفيف لإزالتها .إستخدام الأوراق المجففة : و ذلك بتنظيف أسفل مكواه البخار بالأوراق المجففة لإزالة الأوساخ المتراكمة الموجودة علي الجوانب .و في النهاية ، قم بتنظيف المكواه الحديد بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي أثار موجودة من بقايا الأوراق المجففة .تنظيف المكواة بملح الليمونتواجه بقع صعبة و صدأ علي مكواه البخار يمكنك فركها بعجينة من صودا الخبز، أو ملح الليمون و القليل من الماء علي الأماكن المتضررة .و للحصول علي أفضل نتائج ، قم بتطبيق هذه العجينة علي قطعة من القماش و فركها علي الأماكن المتضررة ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة . علاوة علي هذا الخليط يمكنك إستخدام صودا الخبز مع الخل الأبيض أو ملح الليمون.