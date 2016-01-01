يحتفل المصريون بـ عيد الحب في الـ 4 من نوفمبر من كل عام، ويفضل كل شخص تقديم هدية لافته وجذابة للشخص الذى يحبة، سواء شريك الحياة او صديق له.
ومن اشهر الهدايا التى يمكن تقديمها بأسعار بسيطة، ومنها سلاسل المفاتيح الجلد التي يمكن الحفر عليها بعلامة مفضلة، او الأسماء، وتعد من الهدايا رخيصة الثمن.
سلسلة فضية على الشكل المفضل لشريك الحياة، فيمكن ان تكون رسمة مفضلة، او البرج الذى تنتمي له، فتعد ايضًا من الهدايا قليلة الثمن.
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التعليقات على في عيد الحب.. 5 هدايا مميزة بأسعار غير مكلفة
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