في عيد الحب.. 5 هدايا مميزة بأسعار غير مكلفة



عيد الحب عيد الحب

يحتفل المصريون بـ عيد الحب في الـ 4 من نوفمبر من كل عام، ويفضل كل شخص تقديم هدية لافته وجذابة للشخص الذى يحبة، سواء شريك الحياة او صديق له.



ومن اشهر الهدايا التى يمكن تقديمها بأسعار بسيطة، ومنها سلاسل المفاتيح الجلد التي يمكن الحفر عليها بعلامة مفضلة، او الأسماء، وتعد من الهدايا رخيصة الثمن.



سلسلة فضية على الشكل المفضل لشريك الحياة، فيمكن ان تكون رسمة مفضلة، او البرج الذى تنتمي له، فتعد ايضًا من الهدايا قليلة الثمن.

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البرفان، يعد البرفان من الهدايا القيمة التى لها انواع متعددة وبالروائح المفضلة، ولا تستطيع العديد من الفتيات الاستغناء عنه على مدار اليوم خصوصا في الخارج.كما لا يشترط تقديم الهدايا للشخص الاخر، فيمكن تقديم عزومة على العشاء في المكان المفضل له.ويمكن تقديم وشاح باللون المفضل لها ليتناسب مع ملابسها في الشتاء.بعض الاكسسوارات الرقيقة رخيصة الثمن، مثل عقد يدوي بسيط أو خاتم أو غيرهما.مج بسيط عليه الصور المفضلة له، او صور تجمعكم معا بتصميم مميز وغير مكلف.