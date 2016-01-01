قال فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك إن فريقه استغل ضعف اللياقة البدنية لمنافسه الرجاء ليحقق الفوز.
وانتصر الزمالك على الرجاء اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتحدث ساسي لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الانتصار لم يكن سهلا خاصة بعد الضغط الذي تعرضنا له في الشوط الأول من الرجاء".
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التعليقات على ساسي: استغللنا ضعف لياقة الرجاء.. عرفنا جيدا كيف نعود رغم التأخر في النتيجة
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