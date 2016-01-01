ساسي: استغللنا ضعف لياقة الرجاء.. عرفنا جيدا كيف نعود رغم التأخر في النتيجة

آخر الأخباراخبار الرياضة › ساسي: استغللنا ضعف لياقة الرجاء.. عرفنا جيدا كيف نعود رغم التأخر في النتيجة

صورة الخبر: فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

قال فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك إن فريقه استغل ضعف اللياقة البدنية لمنافسه الرجاء ليحقق الفوز.

وانتصر الزمالك على الرجاء اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث ساسي لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الانتصار لم يكن سهلا خاصة بعد الضغط الذي تعرضنا له في الشوط الأول من الرجاء".

وأضاف "استقبلنا هدفا لكننا عرفنا كيف نعود في النتيجة وركزنا بشكل أكبر واستغللنا ضعف لياقة الرجاء البدنية وظهرت مساحات في دفاعهم واستغللناها جيدا".

وعن هدفه قال: "سددت بالقدم اليسرى فعادت الكرة لي مجددا فقررت التسديد باليمني".

وأتم اللاعب التونسي حديثه "لا نشغل بالنا في هوية مُسجل الهدف أهم شيء الانتصار، وسجلنا ثلاثة أهداف وكنا نستطيع تسجيل الرابع كذلك".

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع غريمه التقليدي الأهلي في ملعب برج العرب في نهائي القرن في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري.

المصدر: في الجول

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ساسي: استغللنا ضعف لياقة الرجاء.. عرفنا جيدا كيف نعود رغم التأخر في النتيجة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87670

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager