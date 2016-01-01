المنتخب: طاهر يغادر المران بسبب شد في العضلة الأمامية

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صورة الخبر: طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

غادر طاهر محمد طاهر مران منتخب مصر بعدما اشتكى من شد في العضلة الأمامية.

وانضم طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي الجديد لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا.

وخرج طاهر لاعب المقاولون العرب السابق من مران منتخب مصر في بدايته بعدما اشتكى من شد في العضلة الأمامية.

وأعلن المنتخب خضوع اللاعب لفحص طبي بمعرفة محمد أبو العلا لتشخيص إصابته.

وواصل المنتخب الوطني تدريباته في ثاني أيام معسكره المفتوح تحت قيادة حسام البدري بإنضمام لاعبي الاهلي إلى باقي مجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول المعسكر.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

المصدر: في الجول

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