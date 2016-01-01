غادر طاهر محمد طاهر مران منتخب مصر بعدما اشتكى من شد في العضلة الأمامية.
وانضم طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي الجديد لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا.
وخرج طاهر لاعب المقاولون العرب السابق من مران منتخب مصر في بدايته بعدما اشتكى من شد في العضلة الأمامية.
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التعليقات على المنتخب: طاهر يغادر المران بسبب شد في العضلة الأمامية
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