شاهد.. الزمالك يحبط عودة الرجاء بريمونتادا رائعة ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي



الزمالك يحبط عودة الرجاء الزمالك يحبط عودة الرجاء

تأهل نادي الزمالك للمرة الثامنة في تاريخه لنهائي دوري الأبطال، بعد أن فاز على الرجاء المغربي 3-1 في إياب نصف نهائي البطولة، ضاربا لموعد مع غريمه المحلي، الأهلي، يوم 27 نوفمبر الجاري.



الزمالك استغل تقدمه 1-0 في مباراة الذهاب في كازابلانكا، واستجمع قواه بعد استقباله هدف في مطلع الشوط الثاني، ليتعادل ويتقدم ويسيطر ويحجز مكانه في النهائي.



وصار للزمالك فرصة لإضافة لقب سادس على مستوى دوري أبطال إفريقيا، الذي لم يحصل عليه منذ عام 2002، في أول تأهل للنهائي منذ عام 2016.

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ويدين الزمالك بتأهله لفرجاني ساسي، الذي سجل هدف التعادل بطريقة رائعة، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدفين الثاني والثالث، ليكتبا أول نهائي مصري – مصري في دوري أبطال إفريقيا، بل أول نهائي بين فريقين من نفس الدولة في تاريخ البطولة الأهم إفريقيًا.أحداث المباراةبدأ الزمالك المباراة بتشكيل ضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وأمامه محمود علاء ومحمود حمدي "الونش"، بين أحمد عيد وعبد الله جمعة. جايمي باتشيكو اختار أن يلعب فرجاني ساسي في المركز رقم 10 أمام طارق حامد وإسلام جابر، بين أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي، خلف مصطفى محمد.الرجاء بدأ المباراة ضاغطا، تسديدة من سفيان رحيمي بعد اختراق من الجبهة اليمنى لدفاع الزمالك، ثم اختراق آخر من فابريس نجا وعرضية شتتها عبد الله جمعة بنجاح لركنية.أخطر فرص الرجاء في الشوط الأول جاءت بعد 11 دقيقة، عبد الإله حافيظي لعب ركنية على رأس سند الورفلي ولكن أبو جبل تصدى للكرة بنجاح.ارتباك آخر في دفاع الزمالك بعد دقيقة واحدة، وصلت لرأس بن مالانجو والذي لعبها تجاه المرمى لكن أبو جبل تصدى لها بثبات.وبعد 5 دقائق، اعترض عناصر الرجاء على حكم المباراة ماجيتي نداي بعد اشتراك مع محمود علاء سقط على إثره مالانجو.وحصل عبد الإله مدكور على إنذار في الدقيقة 20 بعد تدخل قوي على بنشرقي.أول هجمة خطيرة للزمالك كانت في الدقيقة 25، بنشرقي ضغط على دفاع الرجاء ما تسبب في ارتباك لدى العناصر المغربية وعرضية من زيزو حاول مصطفى محمد لعبها بالرأس لترتد من يد مدكور، ليطالب عناصر الزمالك بركلة جزاء لكن الحكم قال لا.الهجمة ارتدت بعرضية من محسن متولي لمست الونش وغيرت اتجاهها، لكن أبو جبل تألق في التصدي لها.وفي الدقيقة 41، سدد محسن متولي تسديدة قوية من بعيد تصدى لها أبو جبل بثبات.