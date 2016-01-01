تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة أحيانا، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش ) .
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التعليقات على استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة
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