تعرف على الأسباب الخفية لتقلصات المعدة عند الرجال



تقلصات المعدة عند الرجال تقلصات المعدة عند الرجال

تشنجات المعدة هي مشكلة صحية شائعة لدى الرجال ويمكن أن يكون لها أسباب متنوعة حسب شدتها والأعراض المصاحبة لها، المعدة نفسها هي مجرد عضو واحد مهم في الجهاز الهضمي ، والذي يتضمن أمعاء، المرارة، الكبد، البنكرياس، المستقيم، في بعض الأحيان ، قد لا تكون تقلصات المعدة في المعدة على الإطلاق ولكنها تأتي من مكان آخر في الجهاز الهضمي.



ووفقا لتقرير لموقع healthline تميل معظم حالات تقلصات المعدة لدى الرجال إلى أن تكون خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة أو أقل، يمكن أن تتطلب تقلصات المعدة المتكررة أو المستمرة أو الشديدة عناية طبية أو حتى تتطلب الذهاب إلى غرفة الطوارئ.



الأسباب الخفيفة لتقلصات المعدة عند الرجال



تميل معظم حالات تقلصات المعدة إلى أن تكون خفيفة تميل هذه إلى أن تكون مؤقتة (حادة) ، والألم وعدم الراحة ليسا بنفس الشدة، قد تشمل الأسباب الخفيفة لتقلصات المعدة ما يلي:

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عسر الهضم: جنبا إلى جنب مع تقلصات المعدة ، قد تعاني من حرقة في المعدة وانتفاخ بعد تناول الطعام تناول مضادات الحموضة أو تناول الطعام بشكل أبطأ للمساعدة في تخفيف هذا الألم.الافراط في تناول الطعام: عند تناول وجبات كبيرة أو وجبة دسمة ، يجب أن يعمل الجهاز الهضمي بجدية أكبر لمعالجة كل الطعام الذي تتناوله. قد يكون هذا أسوأ في الليل ، خاصةً إذا كنت تتناول وجبة كبيرة قبل النوم.اضطرابات في حركة الأمعاء من حين لآخر: يمكن أن يشمل ذلك الإمساك والإسهال، قد يساعد شرب الماء وتناول ما يكفي من الألياف وممارسة الرياضة.الغازات والانتفاخ: يمكن أن تكون كلا الأعراض علامة على الإمساك والإسهال ، والتي يمكن أن تسبب أيضًا تقلصات في المعدة، قد يساعد تناول الطعام بشكل أبطأ.التوتر أو القلق: يمكن أن يؤدي التوتر والقلق العرضي أو المطول إلى تحويل معدتك إلى عقد ، مما يسبب الألم وعدم الراحة يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء ، ولكن اطلب المساعدة المتخصصة إذا لم تتحسن صحتك العقلية.ممارسة الرياضة على معدة ممتلئة: قد يؤدي تناول الكثير من الطعام قبل التمرين إلى حدوث تقلصات غير مريحة يمكن أن تساعد الوجبات الصغيرة قبل ساعة على الأقل من ممارسة الرياضة.الأسباب الشديدة لتقلصات المعدة عند الرجالالتهاب الزائدة الدودية: التهاب الزائدة الدودية حالة مؤلمة ناتجة عن التهاب الزائدة الدودية ، وهو عضو يقع في الجانب الأيمن السفلي من البطن.تشمل الأعراض الأخرى فقدان الشهية، التقيؤ، حمى.حصى في المرارة: مع حصوات المرارة ، تميل التشنجات إلى التكون على طول الجانب الأيمن من المعده يميل الألم إلى أن يكون شديدًا ويمكن أن يستمر لساعات وقد يمتد إلى كتفك الأيمن وظهرك.حصى الكلى: تتميز حصوات الكلى أيضًا بألم شديد ومستمر. قد يمتد الألم أيضًا إلى الفخذ، تشمل الأعراض الأخرى التبول المؤلم والغثيان.الالتهابات الفيروسية والبكتيرية: يمكن أن تسبب الفيروسات العجلية والتسمم الغذائي من الطعام الفاسد تقلصات في المعدة بالإضافة إلى الإسهال والقيء الشديد تتحسن معظم الحالات بعد يوم أو يومين.قرحة المعدة: تُسمى أيضًا القرحة الهضمية، وتشمل أعراض قرحة المعدة الألم والحرقان الذي يمكن أن يحدث من أسفل البطن إلى عظم الصدر، يمكن أن يأتي الألم ويختفي ، ولكن قد يستمر لعدة ساعات في كل مرة .