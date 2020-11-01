طريقة عمل صدور الدجاج بوصفات متنوعة
يمكنك إعداد طريقة عمل صدور الدجاج بأكثر من نكهة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تلك الطريقة وإمكانية تقديمها على وجبة الغذاء، حيث يمتاز هذا النوع من الأطعمة بأنه مليء بمواد غذائية مفيدة للجسم خصوصًا البروتينات والصوديوم والدهون المشبعة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وتكفي 4 أشخاص.
المحتويات
1. طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والليمون
1.1. المكونات
1.2. الطريقة
2. طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بالخضروات
2.1. المكونات
2.2. الطريقة
3. صدور الدجاج بالثوم والبطاطس
3.1. المكونات
3.2. الطريقة
طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والليمون
المكونات
1 كيلو صدور الدجاج ومقطعة لقطع صغيرة
نصف ملعقة صغيرة من الملح
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل
1 ملعقة كبيره من زيت الزيتون
1 كوب من مرق الدجاج
1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
3 فصوص من الثوم المفروم
2 ملعقة كبيرة من الزبدة
نصف كوب من الكريمة
1 ملعقة من الشبت
الطريقة
قومي بتتبيل صدور الدجاج بمقدار من الملح والفلفل على كلا الجانبين وسخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي مقدارا من الزيت، وبعد ذلك ضعي فيه صدور الدجاج حتى تأخذ جوانبها لونا ذهبيا وتصبح ناضجة بشكل تام لمدة 10 دقائق تقريبًا ثم ترفع في إناء وتترك جانبًا، وضعي مرق الدجاج في المقلاة وقلبيها بشكل مستمر وأضيفي بعد ذلك مقدارا من عصير الليمون والثوم، ويترك هذا الخليط ليغلي على نار متوسطة لمدة 10 دقائق ثم ضعي مقدارا من الزبدة والكريمة على خليط مرقة الدجاج حتى تصبح الزبدة ذائبة وذات ملمس ناعم.
تعاد صدور الدجاج إلى المقلاة مرة ثانية، ويوضع عليها الشبت وتطهى لمدة دقيقتين وتقدم على وجبة الغداء.
طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بالخضروات
تمتاز تلك الطريقة بنكهة التوابل التي تكسبها طعما رائعا، كما أنها تحتوي على الخضروات التي تمتلئ بمركبات غذائية ومعادن، وتجهز تلك الطريقة في حوالي 20 دقيقة وتطهى في حوالي 30 دقيقة وتكفي 4 أشخاص.
المكونات
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4 قطع كبيرة من صدور الدجاج خالية الجلد والعظام
7 حبات من الجزر مقطعة إلى شرائح رفيعة
5 حبات من الفلفل الأخضر مقطعة
7 أعواد من الكرفس المفروم
7 رؤوس من البصل الأخضر مقطعة
كوب واحد من البقدونس المقطع
نصف كوب من زيت الزيتون
ملعقة واحدة من الملح
ملعقة واحدة من البهارات
ملعقة واحدة من الفلفل الحار البودر
ملعقة واحدة من الليمون
ملعقة واحدة من الفلفل الأسود
الطريقة
سخني الفرن لجعل درجة حرارته عند 190 درجة مئوية، ثم اغسلي صدور الدجاج جيدًا وضعيها في صينية الخبز وأضيفي بعد ذلك حبات من البصل الأخضر والفلفل الأخضر والكرفس والبقدونس، ثم ضعي زيت الزيتون والملح والبهارات والليمون والفلفل الأسود والفلفل الحار فوق صدور الدجاج والخضروات.
ضعي الصينية في الفرن وهو ساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبيا.
كما يمكنك إضافة مقدار من الخضروات الأخرى مثل البسلة والفاصوليا الخضراء لتدعيم قيمتها الغذائية.
صدور الدجاج بالثوم والبطاطس
يمكنك إضافة بعض المكونات الطبيعية التي تمتاز بمذاقها المميز إلى صدور الدجاج مثل الثوم والبطاطس، وهي تستغرق 40 دقيقة من أجل طبخها، كما تكفي لحوالي 4 أشخاص.
المكونات
نصف كيلو من البطاطس الحمراء المقطعة
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
نصف ملعقة صغيرة من الكمون
ملعقة من الملح المطحون
ملعقة من الفلفل المطحون
5 فصوص من الثوم المفروم
ملعقة كبيرة ونصف من السكر البني
ليمونة واحدة معصورة
ملعقة من الفلفل الأحمر البودر
5 قطع من صدور الدجاج خالية من الجلد والعظام
3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة
3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم
الطريقة
ضعي رف الفرن في الجزء الأوسط منه وقومي بتسخينه قبل ذلك، وأحضري صينية وضعي بها البطاطس وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من الكمون ومقدارا من الملح والفلفل.
اتركي البطاطس حتى تبدأ في التحمير لمدة نصف ساعة، وقومي بتدفئة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي الثوم وحركيه بشكل مستمر حتى يصبح لونه ذهبيا لمدة 3 دقائق، وارفعيه بعد ذلك من على النار وضعي السكر البني والفلفل الأحمر البودر ومقدارا من عصير الليمون.
أخرجي صينية الخبز من الفرن وضعي صدور الدجاج في المنتصف، وضعي عليها مقدارا قليلا من الملح وخليط الثوم، ثم تعاد إلى الفرن لتنضج بشكل كامل لمدة 20 دقيقة.
أخرجيها بعد ذلك وضعيها في طبق التقديم وأضيفي إليها الكزبرة وقدميها على وجبة الغداء.
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