

طريقة عمل صدور الدجاج بوصفات متنوعة طريقة عمل صدور الدجاج بوصفات متنوعة

يمكنك إعداد طريقة عمل صدور الدجاج بأكثر من نكهة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تلك الطريقة وإمكانية تقديمها على وجبة الغذاء، حيث يمتاز هذا النوع من الأطعمة بأنه مليء بمواد غذائية مفيدة للجسم خصوصًا البروتينات والصوديوم والدهون المشبعة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وتكفي 4 أشخاص.



المحتويات

1. طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والليمون

1.1. المكونات

1.2. الطريقة

2. طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بالخضروات

2.1. المكونات

2.2. الطريقة

3. صدور الدجاج بالثوم والبطاطس

3.1. المكونات

3.2. الطريقة

طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والليمون

المكونات

1 كيلو صدور الدجاج ومقطعة لقطع صغيرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل

1 ملعقة كبيره من زيت الزيتون

1 كوب من مرق الدجاج

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

3 فصوص من الثوم المفروم

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

نصف كوب من الكريمة

1 ملعقة من الشبت



الطريقة

قومي بتتبيل صدور الدجاج بمقدار من الملح والفلفل على كلا الجانبين وسخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي مقدارا من الزيت، وبعد ذلك ضعي فيه صدور الدجاج حتى تأخذ جوانبها لونا ذهبيا وتصبح ناضجة بشكل تام لمدة 10 دقائق تقريبًا ثم ترفع في إناء وتترك جانبًا، وضعي مرق الدجاج في المقلاة وقلبيها بشكل مستمر وأضيفي بعد ذلك مقدارا من عصير الليمون والثوم، ويترك هذا الخليط ليغلي على نار متوسطة لمدة 10 دقائق ثم ضعي مقدارا من الزبدة والكريمة على خليط مرقة الدجاج حتى تصبح الزبدة ذائبة وذات ملمس ناعم.

تعاد صدور الدجاج إلى المقلاة مرة ثانية، ويوضع عليها الشبت وتطهى لمدة دقيقتين وتقدم على وجبة الغداء.

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طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بالخضرواتتمتاز تلك الطريقة بنكهة التوابل التي تكسبها طعما رائعا، كما أنها تحتوي على الخضروات التي تمتلئ بمركبات غذائية ومعادن، وتجهز تلك الطريقة في حوالي 20 دقيقة وتطهى في حوالي 30 دقيقة وتكفي 4 أشخاص.المكوناتاقرأ أيضاطريقة عمل القرنبيط بوصفات مبتكرةنوفمبر 1, 20204 قطع كبيرة من صدور الدجاج خالية الجلد والعظام7 حبات من الجزر مقطعة إلى شرائح رفيعة5 حبات من الفلفل الأخضر مقطعة7 أعواد من الكرفس المفروم7 رؤوس من البصل الأخضر مقطعةكوب واحد من البقدونس المقطعنصف كوب من زيت الزيتونملعقة واحدة من الملحملعقة واحدة من البهاراتملعقة واحدة من الفلفل الحار البودرملعقة واحدة من الليمونملعقة واحدة من الفلفل الأسودالطريقةسخني الفرن لجعل درجة حرارته عند 190 درجة مئوية، ثم اغسلي صدور الدجاج جيدًا وضعيها في صينية الخبز وأضيفي بعد ذلك حبات من البصل الأخضر والفلفل الأخضر والكرفس والبقدونس، ثم ضعي زيت الزيتون والملح والبهارات والليمون والفلفل الأسود والفلفل الحار فوق صدور الدجاج والخضروات.ضعي الصينية في الفرن وهو ساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبيا.كما يمكنك إضافة مقدار من الخضروات الأخرى مثل البسلة والفاصوليا الخضراء لتدعيم قيمتها الغذائية.صدور الدجاج بالثوم والبطاطسيمكنك إضافة بعض المكونات الطبيعية التي تمتاز بمذاقها المميز إلى صدور الدجاج مثل الثوم والبطاطس، وهي تستغرق 40 دقيقة من أجل طبخها، كما تكفي لحوالي 4 أشخاص.المكوناتنصف كيلو من البطاطس الحمراء المقطعة2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتوننصف ملعقة صغيرة من الكمونملعقة من الملح المطحونملعقة من الفلفل المطحون5 فصوص من الثوم المفرومملعقة كبيرة ونصف من السكر البنيليمونة واحدة معصورةملعقة من الفلفل الأحمر البودر5 قطع من صدور الدجاج خالية من الجلد والعظام3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفرومالطريقةضعي رف الفرن في الجزء الأوسط منه وقومي بتسخينه قبل ذلك، وأحضري صينية وضعي بها البطاطس وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من الكمون ومقدارا من الملح والفلفل.اتركي البطاطس حتى تبدأ في التحمير لمدة نصف ساعة، وقومي بتدفئة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي الثوم وحركيه بشكل مستمر حتى يصبح لونه ذهبيا لمدة 3 دقائق، وارفعيه بعد ذلك من على النار وضعي السكر البني والفلفل الأحمر البودر ومقدارا من عصير الليمون.أخرجي صينية الخبز من الفرن وضعي صدور الدجاج في المنتصف، وضعي عليها مقدارا قليلا من الملح وخليط الثوم، ثم تعاد إلى الفرن لتنضج بشكل كامل لمدة 20 دقيقة.أخرجيها بعد ذلك وضعيها في طبق التقديم وأضيفي إليها الكزبرة وقدميها على وجبة الغداء.