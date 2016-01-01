تعرف على سعر الشكل المعدل لبورشه باناميرا 2021 في السوق المحلي

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تعرف على سعر الشكل المعدل لبورشه باناميرا 2021 في السوق المحلي

شهدت الفترة الماضية إعلان بورشه مصر عن أسعار النسخة المعدلة في الشكل والتجهيزات (نسخة Facelift) من موديل 2021 من بورشه باناميرا، والتي جاءت كالتالي:

- فئة أولى بسعر 2 مليون و669 ألف جنيه.

- فئة باناميرا 4 بسعر 2 مليون و778 ألف و900 جنيه.

- فئة باناميرا 4 Executive بسعر 3 مليون و45 ألف و800 جنيه.

- فئة باناميرا GTS بسعر 3 مليون و768 ألف جنيه.

- فئة باناميرا Turbo S بسعر 5 مليون و338 ألف جنيه.

أما بالنسبة للفئات الهجينة من السيارة فكانت أسعارهم كالتالي:
- فئة باناميرا 4 بسعر 3 مليون و140 ألف جنيه.

- فئة باناميرا 4 Executive بسعر 3 مليون و406 ألف و900 جنيه.

- فئة باناميرا 4S بسعر 3 مليون و438 ألف و300 جنيه.

- فئة باناميرا Turbo S بسعر 5 مليون و573 ألف و500 جنيه.

المصدر: التوكيل

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