تويوتا مصر تطلق فئتين جديدتين من كورولا 2021 تويوتا مصر تطلق فئتين جديدتين من كورولا 2021

بشكل رسمي تم الإعلان عن طرح فئتين جديدتين من موديل 2021 من تويوتا كورولا في السوق المصري، وذلك من خلال وكيل تويوتا المحلي، والذي أضاف أسعار الفئات الجديدة للفئات المتاحة سابقا من هذا الموديل، وبذلك أصبح هناك 8 فئات من السيارة أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى (ناقل يدوي) بسعر 290 ألف جنيه.



- فئة ثانية Active بسعر 315 ألف جنيه.

- فئة ثالثة Active Plus (فئة جديدة) بسعر 318 ألف جنيه.- فئة رابعة Comfort بسعر 350 ألف جنيه.- فئة خامسة Comfort Plus (فئة جديدة) بسعر 353 ألف جنيه.- فئة سادسة جميع الكماليات بدون سقف بسعر 380 ألف جنيه.- فئة سابعة جميع الكماليات بسعر 400 ألف جنيه.- فئة ثامنة Highline بسعر 450 ألف جنيه.كورولا 2021 الهجينة:- فئة أولى جميع الكماليات بسعر 550 ألف جنيه.- فئة ثانية Highline بسعر 600 ألف جنيه.جدير بالذكر أن تويوتا مصر تقدم موديل 2021 من السيارة بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT (ماعدا الفئة الأولى)، والذي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للنسخة الهجينة من تويوتا كورولا 2020 فتحمل نظام دفع هجين مكون من محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1800 سي سي ومحرك كهربائي أخر يعمل بجانبه، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 121 حصان و304 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل النظام الهجين بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة ECVT، وبهذه المواصفات يبلغ استهلاك السيارة للوقود لتر واحد فقط لكل 21.5 كيلومتر، وذلك باستخدام الوضع الاقتصادي للقيادة الذي يعتبر أحد أنظمة القيادة المدمجة بنظام تشغيل السيارة، والتي تتميز أيضا بنظام للقيادة الرياضية ومعه يزداد استخدام الطاقة والوقود لتشغيل المحركات بطاقتها الكلية.وبالنسبة للتجهيزات فيتم تقديم الفئة الثالثة Active Plus (أول فئة جديدة) بنفس تجهيزات الفئة الثانية مضاف إليها التالي:- سنسور خلفي.- مصابيح ضبابية أمامية.أما الفئة الخامسة Comfort Plus (ثاني فئة جديدة) فيتم تقديمها بنفس تجهيزات الفئة الرابعة مضاف إليها:- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.