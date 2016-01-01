

وصفات طبيعية لتفتيح الكوعين والركبتين الداكنة.. عشان ماتحسيش بالإحراج وصفات طبيعية لتفتيح الكوعين والركبتين الداكنة.. عشان ماتحسيش بالإحراج

تعانى بعض النساء من إسمرار الكوعين والركبتين، بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة أو الاحتكاك أو التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس أو عدم التوازن الهرموني، وغيرها من الأسباب المختلفة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال وصفات طبيعية لتفتيح الكوعين والركبتين، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " brightside ".



وصفة الخيار



يعمل الخيار على إزالة خلايا الجلد الميتة ويحافظ على رطوبة البشرة، ولذلك ينصح بفرك الركبتين والكوعين بشرائح سميكة من الخيار لمدة 15 دقيقة، ثم الانتظار لمدة 5 دقائق أخرى، ثم شطف الكوعين والركبتين بالماء البارد، للحصول على نتيجة إيجابية.



وصفة الليمون وصودا الخبز



يساعد الليمون على تفتيح البشرة، لأنه غنى بمضادات الأكسدة وفيتامين C التي تساعد على تجديد البشرة، ولذلك ينصح بتقطيع الليمونة إلى نصفين، ورش ملعقة كبيرة من صودا الخبز على وجه الليمون، ثم فرك المرفقين والركبتين لمدة دقيقة واحدة ثم الانتظار لمدة 15 دقيقة ثم شطفهما بالماء الدافئ، ويمكن تكرار الوصفة مرة كل يومين للحصول على نتائج إيجابية.



وصفة الصبار والحليب



يحتوي الصبار على مواد تساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها، ولذلك ينصح بخلط كميات متساوية من الحليب وجل الصبار، ووضعهما على الركبتين والكوعين، ثم الانتظار طوال الليل وغسلهما فى صباح اليوم التالى، أو وضع جل الصبار على الركبتين والكوعين لمدة 20 دقيقة ثم غسلهما بالماء الدافئ.

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وصفة البطاطستساعد البطاطس على تفتيح البشرة وترطيبها، ولذلك ينصح بتحضير ثمرة بطاطس وعصرها جيداً ثم وضعها على الركبتين والكوعين، والانتظار لمدة 15 دقيقة، ثم شطفهما بالماء، ثم وضع مرطب للبشرة، ويمكن أيضاً فرك المرفقين والركبتين بشرائح البطاطس لمدة 10-15 دقيقة ثم غسلها، للحصول على نتيجة إيجابية.