

هذه أفضل أطعمة ومشروبات للشتاء.. وإليك أسوأ 5 أنواع يجب تجنبها هذه أفضل أطعمة ومشروبات للشتاء.. وإليك أسوأ 5 أنواع يجب تجنبها

يعاني الجسم في الشتاء من التغيرات التي تحدث في مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي بسبب الطقس البارد.



ويريد الأشخاص في الشتاء أن يتناولون الأطعمة التي تشعرهم بالتدفئة حتى لو كانت ضارة على صحتهم، ولكن هناك العديد من الأطعمة التي تعطي شعورا بالدفء إلى جانب أنها مفيدة وتعزز عمل الدورة الدموية وتنشيطها.



قدّم موقع "Health Essentials" مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها في الشتاء والتي يجب تجنبها.

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أطعمة يجب تناولها:1- خضروات الجذرية:يجب تناول الخضروات الجذرية مثل البنجر والجزر واللفت، فهي تساعد الجسم على مواجهة البرد، نظراً لاحتوائها على الفيتامينات.2- دقيق الشوفان:يحتوي دقيق الشوفان على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم خلال فصل الشتاء، فهو غني بالزنك والألياف القابلة للذوبان.3- الحساء:الحساء هو الطعام المثالي لفصل الشتاء، خاصةً الذي يحتوي على الدجاج أو اللحم أو الخضار.4- القرنبيط والبروكلي:الخضروات هي أفضل الأطعمة التي تقوي مناعة الجسم طوال فصل الشتاء، والقرنبيط والبروكلي خاصةً حيث يحتوي كل منهم على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يقوي المناعة.5- الرمان:يعتبر الرمان من أكثر الفواكه استخداماً في فصل الشتاء، نظراً لخصائصه المضاد للأكسدة، حيث يساعد على تقوية جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.كما أن الرمان له تأثير وقائي ضد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لهذا السبب يجب عليك التأكيد من إضافة الرمان إلى نظامك الغذائي.6- الحمضيات:تناول الفواكه مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون غنية بفيتامين سي، لذلك فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات، لأن الأجسام لا تنتج وتخزن فيتامين سي، لذلك نحتاج إلى استهلاك هذا الفيتامين وإضافة الحمضيات إلى نظامنا الغذائي في الشتاء.الفلفل الأحمر. أنت تعلم أن فيتامين C ضروري لتقوية جهاز المناعة، لكن هل تعلم أن الفلفل الأحمر يحتوي على ضعف كمية الحمضيات؟تناول خمس حصص متنوعة من الفواكه والخضروات يوميًا يمكن أن يوفر أكثر من 200 ملجم من فيتامين سي وبالتالي يعزز مناعتك بشكل طبيعي.أما الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها في الشتاء:1- القهوة الساخنة:من المشروبات التي يجب الابتعاد عن تناولها في الشتاء، نظراً لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يتسبب في جفاف الجسم والتبول الكثير خاصةً مع قلة شرب المياه.2- الفراولة:الفراولة في الشتاء تكون شاحبة مقارنة بتلك الموجودة في فصل الصيف، ولون الفراولة يدل على المغذيات النباتية الموجودة بداخلها فكلما زاد المحتوى الغذائي ظهر على لونها، لذا يجب تجنب تناولها في الشتاء.3- المخبوزات:هضم الدهون المشبعة خلال الشتاء يكون بطيئًا نسبيًا عكس الصيف، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وتؤدي إلى زيادة الوزن.4- الفلفل الحار:الأطعمة الحارة في الشتاء تكون مفيدة لمعالجة انسداد الأنف وإضافته إلى الطعام قد يكون مفيدًا للجيوب الأنفية والبرد ولكن ليس للمعدة لأنه يصعب هضمه، ويمكن استبداله بالفلفل الأسود والزنجبيل.5- الخضروات المعلبة:يحتاج الجسم في الشتاء لتناول لفيتامين سي الموجود في الفاكهة والخضروات لحمايته من نزلات البرد، ولكن الخضروات والفواكه المعلبة قد تكون فقدت الفيتامينات الموجودة بها وتصبح غير صحية.