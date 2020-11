بعد تراجعها 100 ألف جنيه.. كيا سورينتو تهدد 5 سيارات فى مصر بعد تراجعها 100 ألف جنيه.. كيا سورينتو تهدد 5 سيارات فى مصر

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT" الوكيل الحصري لعلامة كيا الكورية الجنوبية عن أحدث قائمة سعرية لموديلاتها المتاحة بمصر في أكتوبر الجاري.



وكشفت القائمة السعرية المعلنة من الوكيل المحلي، عن انخفاض أسعار السيارة Sorento الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV موديل 2020 بنحو 100 ألف جنيه.



تقدم سورينتو بنوعين من المحركات، الأول رباعي الاسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 172 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، أما الثاني فهو محرك مكون من 6 اسطوانات سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتوفر سيارة كيا سورينتو بإصدارها المحلي بثلاث فئات من التجهيزات الأولى A/T F/O مزودة بمحرك 2.4 لتر وتعمل بنظام دفع ثنائي، خماسية المقاعد.وتراجعت أسعار الفئة القياسية من كيا سورينتو 2020 إلى 549.900 جنيه بدلًا من 649.900 جنيه.أما الفئة F/O A/T الثانية من السيارة المزودة بمحرك 3.5 لتر وتعمل بنظام الجر الأمامي وتتسع لسبعة ركاب وبها فتحة سقف بانورامية، أصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض 649.900 جنيه مقارنة بـ749.900 جنيه.وتراجعت الفئة A/T TL 4WD الأعلى من سورينتو التي تعمل بنظام الجر الكلي الرباعي ومحركها سعة 3.5 لتر، وتتسع لسبعة ركاب إلى 749.900 بدلًا من 849.900 جنيه.وبعد إعلان كيا الأخير خفض أيقونتها سورينتو بقيمة 100 ألف جنيه، يرى مراقبون أن تواجه عددًا من الطرازات التي تنتمي إلى قطاع الـ SUV و تندرج فى نفس الشريحة السعرية منافسة قوية معها.ومن خلال الصفحات التالية يمكنك التعرف على أبرز منافسين سورينتو فى السوق المحلي:سكودا كودياكسكودا كودياكتقدم سكودا كودياك في مصر بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن هواء تربو، قادر على توليد قوة حصانيه تقدر بـ150 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بتكنولوجيا الـDSG.ويمكن للنسخة التي تعمل بنظام الدفع الثنائي الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم/س 9.6 ثانية للدفع الثنائي، في حين تصل النسخة رباعية الدفع إلى سرعة 100 كيلومتر في10.1 ثانية.وتتوفر "كودياك" بخيارين من المقصورات، الأولى تمثلها الفئة "كودياك أكتيف" وتتسع إلى خمسة ركاب، بينما طرازات "امبيشن" و"ستايل" و"سبورت لاين" تتسع إلى سبعة ركاب.وتأتي كودياك بأسعار رسمية تبدأ من 550.000 جنيه للفئة الأولى، و 590.000 جنيه للفئة الثانية، و 670.000 جنيه للفئة الثالثة.وجاءت الفئة الرابعة من كودياك بسعر 710.000 جنيه، أما الفئة الخامسة سعرها 750.000 جنيه.فيما جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا من كودياك بسعر 860.000 جنيه.تويوتا فورتشنرتويوتا فورتشنرتقدم تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 740.000 جنيه إلى 900.000 جنيه.تتوفر تويوتا فورتشنر الجديدة في السوق المحلي بنوعين من المحركات الأول مكون من 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام الدفع الثنائي في حين أن الفئة الثانية رباعية الدفع.المحرك الثاني والذي يتوفر حصرًا بالفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا من السيارة، هو محرك كبير مكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل وتقف على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.فولفو XC40فولفو XC40تتوفر XC40 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الخدمية المدمجة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر وينتج قوة 254 حصان ميكانيكي، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.ويتيح الوكيل المحلي السيارة بثلاث خيارات من التجهيزات، وتمتلك جميعها باقة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها نظام الوسائد والستائر الهوائية المكون من 11 وسادة، وأقفال مزدوجة لمنع السرقة، ونظام مساعد القيادة الآلية الجزئية حتى سرعة 130 كلم/س، ونظام إلكتروني لمنع مغادرة حارة السير بشكل غير مقصود.تعتمد فولفو XC40 على منصة جديدة بطول 4.40 مترًا وتتسع مقصورتها لخمسة أفراد، وتبلغ سعة التخزين الخلفية (الشنطة) 460 لترًا وتصل إلى 1336 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.أما وسائل المساعدة بالسيارة فيبرز بينها إمكانية التحكم بالأوامر الصوتية ومثبت للسرعة ومرآة وسطية حساسة للإضاءة وتحكم كهربائي بمقعد السائق و نظام مساعدة لصعود المرتفعات والهبوط عن المنحدرات و4 أوضاع متنوعة للقيادة.سيارة فولفو تمتلك كذلك بوسائل راحة ورفاهية أبرزها مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي النطاق وشاشة تحكم لمسية مقاس 9 بوصة مثبة أعلى الكونسول الوسطي إضافة إلى شاشة عدادات ديجيتال قياس 12 بوصة.تبدأ أسعار فولفو XC40 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة القياسية، والفئتين الثانية والثالثة بسعر 795.000 جنيه.هوندا CR-Vهوندا CR-Vتقدم شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات، وكلاء الشركة اليابانية في مصر، السيارة هوندا CR-V بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 759 ألف جنيه.تعتمد السيارة على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 188 حصان عند 5600 دورة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك يعمل بتقنية CVT.تعمل هوندا CR-V بنظام الدفع الرباعي، وبذلك يمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كم/س في 10.1 ثانية؛ ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 6.9 لتر لكل 100 كم وخزان وقود يتسع لـ57 لترًا من الوقود.تقف سيارة هوندا على إطارات رياضية قياس 18 بوصة وتصل مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" عند طي المقاعد الخلفية إلى 2100 لتر مكعب؛ كما تمتلك مرايات ضم كهربائية مع إمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية.وتحيط السيارة ركابها بمجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية ومثبتة ومحدد للسرعة وفرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD والمكابح النشطة وعجلة قيادة تلسكوبية وفرامل يد كهربائية.