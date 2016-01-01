

6 علامات على صدق حبه حتى لو ما بيقولهاش.. يسمع باهتمام ويراسلك دون مناسبة 6 علامات على صدق حبه حتى لو ما بيقولهاش.. يسمع باهتمام ويراسلك دون مناسبة

تحلم كل فتاة بالاستماع لبعض الكلمات الرومانسية من حبيبها، ولكن بعض الرجال لا يجيدون الكلام المعسول، مما يتسبب فى شعور الفتاة بالحيرة والقلق من مشاعر الشريك، وقد يصل الأمر إلى إعتقادها بأن فى حياته فتاة أخرى، وهذا اعتقاد خاطئ لأن بعض الرجال يفضلون إثبات حبهم بالأفعال لا الأقوال، وفى عيد الحب المصرى نتعرف على أبرز هذه الأفعال.







بيسمعك كويس



يعبر بعض الرجال عن حبه واهتمامه بشريكته، من خلال القيام ببعض الأفعال والتى منها: الاستماع الجيد لها سواء عند تحدثها عن مشاكلها أو حتى عند ذكر بعض الأشياء غير الهامة، ويظهر اهتمامه بأسئلته عن أدق التفاصيل ولغة جسده، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " joinonelove ".

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بيسألك عليكى من وقت للتانىيعبر بعض الرجال عن اهتمامه، بالاطمئان على شريكته بالاتصال بها بين الحين والآخر، للاطمئنان عليها، خاصة عند عملها بمنصب جديد، أو مرورها بمشكلة بعملها.مش بيبص فى تليفونه وهو معاكىأصبح أكثر الناس حول العالم، يتابعون مواقع التواصل الاجتماعى، بين الحين والآخر حتى أوقات اجتماعات العمل الرسمية، لذلك انتباه الرجل لحديث شريكته وتجاهله لرسائل "الواتساب " و"الماسينجر"، وإنصاته لها، نوع من الأفعال الدالة على حبه لها.بيخصص وقت ليكىيرغب الرجل العاشق لشريكته أن يراها دائماً، لذلك يخصص لها وقتا خلال اليوم، ليجلس معها ويستمع لها دون أن ينتبه لأى شىء آخر، أو يذهب معها للتنزه بأحد الأماكن الترفيهية.بيبعتلك رسائل بدون مناسبةيهتم الرجل بإرسال رسائل رومانسية لشريكته دون وجود مناسبة معينة، سواء رموز تعبيرية لطيفة أو مجرد رسائل مثل "أفكر فيك" أو "مرحبًا يا جميلة، أتمنى أن تقضي يومًا رائعًا".بيعبر عن حبه ليكى فى الأماكن العامةيحرص الرجل على التعبير عن حبه حتى فى الأماكن العامة أمام الناس من خلال حمل الحقائب الثقيلة عن فتاته أو أن يحرص بالإمساك بيدها طوال الوقت، كما لا يمانع من إحكام أربطة حذائها أمام الجميع .