

احذر استخدام المنظفات المنزلية للعناية بالسيارة احذر استخدام المنظفات المنزلية للعناية بالسيارة

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من الاعتماد على المنظفات المنزلية للعناية بقمرة السيارة ولوحة القيادة، تفاديا لإحداث أضرار بمادة القمرة والتابلوه.



وأوضحت الهيئة؛ أنه على الرغم من جودة التنظيف، التي تقدمها مثل هذه المنظفات، إلا أنها في الوقت ذاته يمكن أن تهاجم المواد المصنعة منها مكونات المقصورة الداخلية وتضرها وقد تتلفها.



وينصح الخبراء، بالاكتفاء بالماء النقي على قطعة قماشية ناعمة لمسح القمرة ولوحة القيادة.

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ويمكن اللجوء لاسبراي خاص بتنظيف القمرة والمتوفر في المتاجر المتخصصة، إذا لم يقم الماء بمهمة التنظيف على نحو جيد.ويراعى اتباع تعليمات استعمال المنظف مثل عدم تطبيقه بشكل مباشر على المكونات ورشه على قطعة قماشية وبعد ذلك يتم مسح القمرة بها، وكذلك عدم رشه على الدواسات والمقود وعصا ناقل الحركة؛ حيث تجعل هذه المواد الأسطح زلقة، وهو ما قد يشكل خطورة كبيرة أثناء القيادة.