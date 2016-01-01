حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من الاعتماد على المنظفات المنزلية للعناية بقمرة السيارة ولوحة القيادة، تفاديا لإحداث أضرار بمادة القمرة والتابلوه.
وأوضحت الهيئة؛ أنه على الرغم من جودة التنظيف، التي تقدمها مثل هذه المنظفات، إلا أنها في الوقت ذاته يمكن أن تهاجم المواد المصنعة منها مكونات المقصورة الداخلية وتضرها وقد تتلفها.
وينصح الخبراء، بالاكتفاء بالماء النقي على قطعة قماشية ناعمة لمسح القمرة ولوحة القيادة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على احذر استخدام المنظفات المنزلية للعناية بالسيارة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق