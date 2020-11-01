

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، 6 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 827 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط أوقية الذهب دون 1900 دولار، مسجلة 1891 دولار حتى الآن.









قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب اليوم:الذهب عيار 18 سجل 708.75 جنيه.الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.الذهب عيار 24 سجل 945.25 جنيه.الجنيه الذهب 6616 جنيها.أوقية الذهب 1891 دولارا.وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عالميا، إذ ارتفع الدولار بعد نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت تقاربا شديدا يفوق المتوقع، مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا وتقدمه في عدة ولايات أخرى متأرجحة.وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "السوق تفقد الثقة في مسار واضح لفوز بايدن في الوقت الراهن... نشهد تراجعا في التداولات استنادا إلى فوز بادين والتأثير الكبير لذلك أننا نرى الدولار يرتفع".وفاز ترامب في ولاية فلوريدا وتقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولايات أخرى متأرجحة أمس الثلاثاء، لكن بايدن عبر عن ثقته في أنه سينتصر في الانتخابات عبر الفوز في ثلاث ولايات رئيسية تعرف باسم ولايات حزام الصدأ.ومن المتوقع أن يضخ بايدن تحفيزا أكبر في الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، وهو ما ينتج عادة عن تحفيز كبير.وارتفع الدولار 0.4 % مقابل سلة من العملات الرئيسية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.7% إلى 23.75 دولار، وتراجع البلاتين نحو 1% إلى 858.38 دولار وهبط البلاديوم 0.5% إلى 2270.78 دولار.