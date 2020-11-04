

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2020 أمام الجنيه المصرى استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2020 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 4-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.



كما سجل فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.



وخسر الدولار الأمريكى نحو 43 قرشا أمام الجنيه المصرى خلال الفترة من 28 أكتوبر 2019 إلى 28 أكتوبر 2020، وانخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى من 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع فى 28 أكتوبر 2019 (إجازة.. وتم حساب أول يوم تعامل بعد الإجازة) إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في28 أكتوبر 2020.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.65 جنيه للشراء.15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء .15.75 جنيه للبيع .سعر الدولار فى بنك عودة15.67 جنيه للشراء .15.77 جنيه للبيع .سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء .15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء .15.76 جنيه للبيع .سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.15.77 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء .15.76 جنيه للبيع .