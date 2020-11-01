

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. سعر كيلو الكندوز بـ80 جنيها أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. سعر كيلو الكندوز بـ80 جنيها

شهدت أسعار اللحوم، حالة من التباين داخل الأسواق المحلية، الأربعاء ٤ نوفمبر 2020.



وثبتت أسعار في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى 180 جنيهًا و محافظة الإسكندرية سجل الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 180جنيهًا لتصبح محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.



وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 80 إلى 165 جنيها، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.

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وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 170 جنيهًا، لتكون محافظة الجيزة هي الأعلى سعرًا.يذكر أن اللحوم الحمراء هي مصدر قوي للحديد وتحتوي على بروتينات و كميات من الكرياتين وتحتوي أيضا على معادن مثل الزنك والفوسفور وتحتوي على فيتامينات منها فيتامين ب1 و فيتامين ب2، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة.ويساعد البروتين الموجود في اللحوم في بناء وإصلاح أنسجة الجسم وتحسين نشاط العضلات، فالأنسجة والعضلات مصنوعة من البروتين وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين يبنون قوة العضلات يتناولون البروتين بشكل كبير.وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.