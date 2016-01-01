

وكالة الفضاء المصرية: تمويل قمرين صناعيين بالتعاون مع الجامعات وكالة الفضاء المصرية: تمويل قمرين صناعيين بالتعاون مع الجامعات

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة ستمول قمرين صناعيين سيتم تنفيذهما بالتعاون مع الجامعات المصرية.









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وأشار القوصي- في بيان أصدره اليوم - إلى أن الوكالة ستدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية وستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية ، بالإضافة إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء .وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة بصدد الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مشروعات لبناء أنظمة فضائية.