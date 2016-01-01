وكالة الفضاء المصرية: تمويل قمرين صناعيين بالتعاون مع الجامعات

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وكالة الفضاء المصرية: تمويل قمرين صناعيين بالتعاون مع الجامعات

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة ستمول قمرين صناعيين سيتم تنفيذهما بالتعاون مع الجامعات المصرية.



وأشار القوصي- في بيان أصدره اليوم - إلى أن الوكالة ستدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية وستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية ، بالإضافة إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء .

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة بصدد الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مشروعات لبناء أنظمة فضائية.

المصدر: اخبار اليوم

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