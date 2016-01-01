بالفيديو .. محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع المتضررة من الأمطار



الأمطار الغزيرة في الأسكندرية الأمطار الغزيرة في الأسكندرية

تسببت الأمطار الغزيرة في غرق عدة مناطق بطريق الحرية "شارع أبو قير" شرقي الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ما تسبب في ارتباك مروري.



كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وأجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بعدد من الشوارع بمنطقة مصطفى كامل، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار، وتسيير حركة المرور.

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وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.ودفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بـ 73 سيارة لشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بمختلف أحياء المدينة الساحلية.https://web.facebook.com/watch/?v=654316991828413