تسببت الأمطار الغزيرة في غرق عدة مناطق بطريق الحرية "شارع أبو قير" شرقي الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ما تسبب في ارتباك مروري.
كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وأجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بعدد من الشوارع بمنطقة مصطفى كامل، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار، وتسيير حركة المرور.
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التعليقات على بالفيديو .. محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع المتضررة من الأمطار
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