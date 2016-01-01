بالفيديو .. محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع المتضررة من الأمطار

آخر الأخباراخبار مصر › بالفيديو .. محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع المتضررة من الأمطار

صورة الخبر: الأمطار الغزيرة في الأسكندرية
الأمطار الغزيرة في الأسكندرية

تسببت الأمطار الغزيرة في غرق عدة مناطق بطريق الحرية "شارع أبو قير" شرقي الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ما تسبب في ارتباك مروري.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بعدد من الشوارع بمنطقة مصطفى كامل، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار، وتسيير حركة المرور.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

ودفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بـ 73 سيارة لشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بمختلف أحياء المدينة الساحلية.

https://web.facebook.com/watch/?v=654316991828413

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو .. محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع المتضررة من الأمطار

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79411

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager