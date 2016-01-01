بايدن يفوز في أكبر ولاية أمريكية ويحصد منها 55 صوتًا

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بايدن

فاز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، في ولاية كاليفورنيا، وهي أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد أصوات الناخبين في المجمع الانتخابي الأمريكي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس.

ونظرًا لأن ولاية كاليفورنيا هي الأكبر من حيث التعداد السكاني في الولايات المتحدة، فإن لها 55 صوتًا من عدد الناخبين، في الوقت الذي يحتاج فيه المرشح إلى 270 صوتًا للفوز بسباق الرئاسية.

وكانت إليسا فرح مديرة لمكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قالت إن الرئيس ترامب سيتابع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الجناح الشرقي في البيت الأبيض، مع كبار مساعديه، حسبكا ذكرت "سي إن إن".

وأكدت أن الحضور سيخضعون لفحص لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه سيشارك ترامب في متابعة نتائج الانتخابات عائلته وكبار مساعديه.
قال فرح إن البيت الأبيض يتوقع بعض التأخير في النتائج خاصة في ولاية بنسلفانيا.

المصدر: سي إن إن

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