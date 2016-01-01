قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه فوجئ بوجود تريند يزداد يوما بعد يوم حتى أصبح تريند عالمي باسم "معتز ترتر" وأصبح هذا الترند رقم 2 عالميا.
وأضاف «الحسيني» خلال حواره التليفزيوني علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، ان هذا التريند يهاجم معتز مطر، معلقا "دا مش إعلامي ولا ينتمي إلى هذه المهنة العظيمة بأي شكل من الأشكال أو تحت ظرف من الظروف".
وتابع يوسف الحسيني، أن أداء معتز مطر سيئ جدا ولم يكن مهنيا في تقديمه لبرنامجه ودائما يحاول قلب الحقائق على أصحابها وخلق فقعات من اللا شيء، مشيرا إلى أنه لا يستطيع مهاجمة المعارضة خارج مصر ولكن المعارضين الشرفاء الذين كانوا يعارضون نظام فقط وليس الدولة.
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التعليقات على بعد فضيحة جنسية جديدة.. يوسف الحسيني يوجه رسالة قاسية لـ معتز مطر.. شاهد
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