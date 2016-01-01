نشرت وزارة الصحة ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه يتم تقييم ومتابعة حالات "الاشتباه-المؤكدة" الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلى.
ويحصل المريض على الأدوية اللازمة له أثناء العزل المنزلي وتشمل: "هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، بالإضافة الي مضاد للفيروساتهاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي".
وأشارت الوزارة ، إلى أنه يتم توصيف الحالة إكلينيًكًا “حالة بسيطة "حال انطباق جميع الشروط التالية:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على للموجة الثانية.. الصحة تعلن أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق