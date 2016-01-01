للموجة الثانية.. الصحة تعلن أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا

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نشرت وزارة الصحة ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه يتم تقييم ومتابعة حالات "الاشتباه-المؤكدة" الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلى.



ويحصل المريض على الأدوية اللازمة له أثناء العزل المنزلي وتشمل: "هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، بالإضافة الي مضاد للفيروساتهاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي".



وأشارت الوزارة ، إلى أنه يتم توصيف الحالة إكلينيًكًا “حالة بسيطة "حال انطباق جميع الشروط التالية:

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السن أقل من 60 عامدرجة الحرارة أقل من 38◦تركيز الأكسجين في الدم أعلي من 92.نبضات القلب أقل من 110 نبضة في الدقيقةمعدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقةنسبة كرات الدم البيضاء المحببة/ كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1حال وجود أمراض مزمنة "السكري، ارتفاع ضغط الدم، .." تكون الحالة مستقرة بالأدوية.لا يتلقى أدوية مثبطة للمناعة.