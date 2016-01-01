طريقة تخزين عجينة البيتزا في الفريزر

يقبل الجميع على تناول البيتزا وبالأخص الأطفال، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تخزين عجينة البيتزا لى الفريزر، لإخراجها بكل سهولة وإعدادها بطريقة سهلة وسريعة.
تحضير عجينة البيتزا يحتاج عدة خطوات لخلط مكونات العجين وتركها لتتخمر ومن ثم باقي الخطوات وتوفيرًا للوقت سنتعلم اليوم تخزين عجينة البيتزا في الفريزر بطريقة بسيطة لتكون جاهزة على التسوية السريعة في أي وقت بالخطوات التالية على طريقة الشيف الشربيني :
- بعد تمام خلط وتحضير عجينة البيتزا تترك لتتخمر.
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