طريقة تخزين عجينة البيتزا في الفريزر

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طريقة تخزين عجينة البيتزا في الفريزر

يقبل الجميع على تناول البيتزا وبالأخص الأطفال، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تخزين عجينة البيتزا لى الفريزر، لإخراجها بكل سهولة وإعدادها بطريقة سهلة وسريعة.

تحضير عجينة البيتزا يحتاج عدة خطوات لخلط مكونات العجين وتركها لتتخمر ومن ثم باقي الخطوات وتوفيرًا للوقت سنتعلم اليوم تخزين عجينة البيتزا في الفريزر بطريقة بسيطة لتكون جاهزة على التسوية السريعة في أي وقت بالخطوات التالية على طريقة الشيف الشربيني :

- بعد تمام خلط وتحضير عجينة البيتزا تترك لتتخمر.

- ثم تقسم كور دائرية لتكون كل كورة تكفي لعمل بيتزا كاملة.

- توضع كل كرة في كيس طعام نظيف وجاف.

- يفرغ الهواء تمامًا من الكيس ويغلق بإحكام.

- يترك الكيس في الفريزر ليحفظ ويستخدم في أي وقت لمدة تصل إلى شهر.
- عند استخدام عجينة البيتزا المجمدة تخرج من الفريزر وتترك

المصدر: elbalad

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