شاهد.. طريقة حفظ البامية بأسرار المطاعم في 3 دقائق



طريقة حفظ البامية طريقة حفظ البامية

طريقة حفظ البامية الخضراء من الطرق السهلة البسيطة التي يمكن إعدادها في المنزل دون شراء الخضروات المجمدة، كما أنها تحتاج إلى مكونات بسيطة فقط، ويمكن حفظها لأطول وقت ممكن.



ومن خلال التقرير التالي نستعرض طرق حفظ البامية بخطوات سهلة وبسيطة.



طريقة تخزين البامية "الويكة"

- غسل البامية جيدا من الأتربة والشوائب.

- ترك البامية جانبا حتى تجف.

- قومي بالتخلص من العنق والأطراف.

- تقطيع البامية حلقات.

- غلي البامية في وعاء متوسط الحجم به كمية كافية من الماء.

- أضيفي إلى الماء الليمون مع القشر.

- ترك البامية حوالي 3 دقائق.

- ترفع حلقات البامية وتوضع بمصفاة فورًا وتكون الفتحات للمصفاة مفتوحة من كل الجهات من الجوانب وأسفل وتترك البامية تبرد تمامًا.

- تحفظ بأكياس بالفريزر لوقت الاستخدام.

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طريقة حفظ البامية بدون فريزر- أهم ملحوظة عند تخزين البامية بدون فريزر هي عدم غسلها نهائيا.- عدم تقطيع البامية.- نستخدم أوعية بلاستيكية مثقبة الخاصة بالخضروات ووضع قرون البامية بها.- نترك البامية في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 4 أيام.طريقة تخزين البامية للشيف هالة- تحضير البامية بدون أقماع ومغسولة.- وضع وعاء به ماء مغلي على النار.- إضافة البامية إلى الماء المغلي.- وبعد 5 دقائق اضيفي اليها عصير الليمون.- بعد غلي البامية جيدا أزيليها من الماء المغلي وضعيها فى وعاء كبير به ماء بثلج.- ثم أزيليها من الماء وضعيها بمصفاه.- تخزينها في أطباق بلاستيك بعد أن تبرد ووضعها في الفريزر.طريقة تخزين البامية بدون سلق- قومي بغسل البامية جيدا.- ضعي البامية في مصفاه للتخلص من الماء.- ضعيها في أكياس الفريزر وفرغي منها الهواء.حفظ البامية بالتجميد- اشطفي البامية من الأتربة باستخدام الماء البارد.- تعاملي مع البامية ودلكيها برفق لتنظيفها من الاتربة بدلًا من فركها بعنف.- أزيلي الأعناق.- اسكبي الماء في وعاء كبير واغليه على حرارة عالية.- املئي وعاءً بالماء والثلج، يتم وضع البامية في وعاء الماء المثلج بعد السلق السريع مباشرةً لإيقاف عملية الطهي.- ضعي قطع البامية في الماء المغلي لمدة 4 دقائق إذا كانت قطعًا كبيرة أو 3 دقائق فقط إذا كانت صغيرة، بعد انتهاء المدة، أخرجي البامية من الوعاء باستخدام ملعقة مثقوبة.- يجب أن تبردي الخضروات المسلوقة لنفس فترة السلق، لذا إذا قمت بسلق قطع البامية الصغيرة لمدة 3 دقائق، برديها لمدة 3 دقائق.- ضعي البامية على لوح تقطيع أو صينية ودعيها تجف قبل المتابعة.- ضعي قطع البامية في طبقة واحدة وتأكدي من عدم ملامستها لبعضها البعض.- ضعي الصينية في المجمد لمدة ساعة واحدة أو حتى تصبح القطع متماسكة ومجمدة.- املئي كل كيس تجميد بقطع البامية المجمدة مع ترك مسافة 2.5 سم أعلى الكيس ثم أغلقي الكيس مع ترك مسافة تكفي لإدخال ماصة.