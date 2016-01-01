تناولها يوميا .. أطعمة تعالج التهاب المفاصل الروماتويدي

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، فأنت تعرف مدى الألم الذي يمكن أن يكون عليه وتتميز الحالة بتورم المفاصل وألمها ويمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر.
ويختلف التهاب المفاصل الرثياني عن التهاب المفاصل ، وهو التآكل الطبيعي للمفاصل مع تقدم العمر ويحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم الجهاز المناعي مفاصلك والسبب الأساسي غير معروف لكن النتيجة هي تورم مؤلم والتهاب في مفاصلك.
ووفقا لموقع health line يمكنك تناول هذا الأطعمة لعلاج التهاب المفاصل :
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