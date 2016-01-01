تناولها يوميا .. أطعمة تعالج التهاب المفاصل الروماتويدي

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صورة الخبر: المفاصل الروماتويدي
المفاصل الروماتويدي

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، فأنت تعرف مدى الألم الذي يمكن أن يكون عليه وتتميز الحالة بتورم المفاصل وألمها ويمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر.

ويختلف التهاب المفاصل الرثياني عن التهاب المفاصل ، وهو التآكل الطبيعي للمفاصل مع تقدم العمر ويحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم الجهاز المناعي مفاصلك والسبب الأساسي غير معروف لكن النتيجة هي تورم مؤلم والتهاب في مفاصلك.

ووفقا لموقع health line يمكنك تناول هذا الأطعمة لعلاج التهاب المفاصل :

تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية

تحتوي بعض الأطعمة المضادة للالتهابات على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وضع في اعتبارك إضافة الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي مثل:

سمك الأسقمري البحري
سمك مملح
سمك السالمون
تونة

مضادات الأكسدة
تناول مضادات الأكسدة التي توجد في هذه العناصر الغذائية :

فيتامين أ
فيتامين سي
فيتامين هـ
السيلينيوم

الالياف

احصل على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي بأطعمة مثل:

الفواكه والخضروات الطازجة
كل الحبوب
فاصوليا
المكسرات

المصدر: health line

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