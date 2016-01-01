تناولها يوميا .. أطعمة تعالج التهاب المفاصل الروماتويدي



المفاصل الروماتويدي المفاصل الروماتويدي

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، فأنت تعرف مدى الألم الذي يمكن أن يكون عليه وتتميز الحالة بتورم المفاصل وألمها ويمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر.



ويختلف التهاب المفاصل الرثياني عن التهاب المفاصل ، وهو التآكل الطبيعي للمفاصل مع تقدم العمر ويحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم الجهاز المناعي مفاصلك والسبب الأساسي غير معروف لكن النتيجة هي تورم مؤلم والتهاب في مفاصلك.



ووفقا لموقع health line يمكنك تناول هذا الأطعمة لعلاج التهاب المفاصل :

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تناول أحماض أوميغا 3 الدهنيةتحتوي بعض الأطعمة المضادة للالتهابات على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وضع في اعتبارك إضافة الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي مثل:سمك الأسقمري البحريسمك مملحسمك السالمونتونةمضادات الأكسدةتناول مضادات الأكسدة التي توجد في هذه العناصر الغذائية :فيتامين أفيتامين سيفيتامين هـالسيلينيومالاليافاحصل على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي بأطعمة مثل:الفواكه والخضروات الطازجةكل الحبوبفاصولياالمكسرات