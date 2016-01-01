8 فوائد يحصل عليها الجسم عند تناول عصير الجزر



عصير الجزر عصير الجزر

توجد أنواع كثيرة جدًا من العصائر الطبيعية، لكننا لا نتناول إلا أنواعًا محدودة طوال العام وباقي الأصناف قد لا نقبل عليها شهورا عديدة، ومنها الجزر.



وفي هذا التقرير نعرض لكم 8 أسباب تجعل الانسان يحرص على تناول عصير الجزر في روتينه الغذائي، وذلك نقلا عن موقع "برايت سايد".



1. يمكن أن تزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك.

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و الفيتامينات B في عصير الجزر يساعد على كسر جسمك من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة. كما أنه يحتوي على ألياف غذائية ، والتي قد تساعدك على التحكم في وزنك ومنع السمنة.2. إنه جيد لعينيك.فيتامين أ الموجود في عصير الجزر ضروري لصحة العين. إنه مهم للألوان والرؤية في الإضاءة المنخفضة ، كما أنه يحمي سطح العين. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة في العين ، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.3. يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك.يحتوي الجزر على الكاروتينات . إنها بمثابة مقدمة لفيتامين أ ، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك. وهو يدعم نمو وتوزيع خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من العدوى. على فيتامين C يمكن أن تدعم الجهاز المناعي. وعلى الرغم من أنه لن يمنعك من الإصابة بنزلة برد ، إلا أنه قد يجعله يمر بسرعة أكبر.4. يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.يحتوي الجزر على عناصر غذائية لها تأثير مضاد للأكسدة ، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وهذا يعني أنها تحيد الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بخلاياك ، بل وتتلف حمضك النووي. يمكن أن تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الجزر أيضًا في منع بعض أنواع السرطان.5. إنه صحي لبشرتك.يمكن لفيتامينات C و E و K الموجودة في عصير الجزر أن تعزز صحة الجلد. يمكن لفيتامين سي ، بصرف النظر عن كونه مضادًا للأكسدة ، أن يجعل واقي الشمس أكثر فعالية. علاوة على ذلك ، له تأثير مضاد للشيخوخة ، لأنه يساعد على إنتاج الكولاجين ، وشفاء الجلد التالف ، ومنع التجاعيد. يمكن لفيتامين E أيضًا حماية بشرتك من أشعة الشمس وعلاج الالتهابات. يلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في التئام الجروح ، لذلك قد يساعد في علاج الندبات وعلامات التمدد.6. إنه رائع أثناء الحمل.عندما تكونين حاملًا ، فأنت بحاجة إلى حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وفيتامين ب وفيتامين أ وفيتامين ج. ويعد عصير الجزر الخام مصدرًا رائعًا لهذه العناصر الغذائية . على سبيل المثال ، سيوفر لك كوب واحد بالفعل حوالي 10٪ من الكمية الموصى بها من الكالسيوم . في 100 جرام ، سيكون هناك أيضًا حوالي 10 ٪ من محتوى فيتامين سي الموصى به.7. يمكن أن يحسن صحة دماغك.يمكن أن يكون للبيتا كاروتين تأثير إيجابي على قدراتك المعرفية ، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة. يمكن أن يقلل الإجهاد التأكسدي في جسمك ، مما قد يضر عقلك. هذا يعني أنه يمكن أن يقلل من مخاطر بعض الاضطرابات المعرفية ، مثل مرض الزهايمر والخرف.8. يمكن أن تحمي قلبك.يمكن أن يعزز شرب عصير الجزر صحة القلب والأوعية الدموية بسبب تأثيره المضاد للأكسدة. تساعد مادة البوليفينول والفيتامينات والمعادن الموجودة في عصائر الخضار والفاكهة أيضًا على تنظيم ضغط الدم ويمكن أن يساعد عصير الجزر في تقليل مستويات الكوليسترول .