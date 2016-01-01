قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن مطالب الجانب السودانى خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تدور حول ثلاث نقاط رئيسية أولها، أن يكون هناك تحديد جدول أعمال للمحادثات، والثاني هو وجود سقف زمنى تنتهى فيه المحادثات.
وأضاف رخا أحمد حسن، فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن النقطة الثالثة التى يُفترض أن ترتكز عليها مفاوضات سد النهضة ألا تكون مفتوحة بلا نهاية، وحصر النقاط التى سبق الاتفاق عليها فى المحادثات السابقة واستبعادها من المفاوضات الحالية التى يجب أن تقتصر على النقاط الغير متفق عليها.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه الطريقة فى التفاوض، ستقلل فرص المراوغة الإثيوبية أو إطالة المناقشات بعدم التطرق لما سبق الاتفاق عليه، قائلا: "السؤال الأم بعد تحديد طريقة المناقشات هو مامدى استجابة إثيوبيا للمطالب، خاصة أنه يتوجب عليها اتخاذ قرارات سياسية حيال هذه المفاوضات وبشأن المطلب المصري السودانى، الخاصة بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم، في حين أن أديس أبابا تريد الاتفاق على تفهمات غير ملزمة".
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التعليقات على تقلل فرص المراوغة الإثيوبية.. ثلاث نقاط رئيسية تحدد مصير مفاوضات سد النهضة
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