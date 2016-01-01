طريقة عمل دجاج محشى فريك.. فيديو

بالرغم من عشق البعض للحمام ولكن هناك قاعدة عريضة من الأشخاص يفضلون تناول الدجاج، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الدجاج بالفريك.
مقادير دجاج محشى فريك:
1 دجاجة صغيرة
2 كوب فريك مسلوق نص سلقة
2 بصلة مفرومة ناعم
ملح وفلفل
قرفة
زبدة
كيس حراري
فستق مجروش
مكسرات مفرومة
حبهان مطحون
1 جزر مبشور
1 طماطم مبشورة
1 فلفل رومي أخضر
ثوم مفروم
صلصة طماطم
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