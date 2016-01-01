طريقة عمل دجاج محشى فريك.. فيديو



دجاج محشى فريك دجاج محشى فريك

بالرغم من عشق البعض للحمام ولكن هناك قاعدة عريضة من الأشخاص يفضلون تناول الدجاج، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الدجاج بالفريك.



مقادير دجاج محشى فريك:



1 دجاجة صغيرة

2 كوب فريك مسلوق نص سلقة

2 بصلة مفرومة ناعم

ملح وفلفل

قرفة

زبدة

كيس حراري

فستق مجروش

مكسرات مفرومة

حبهان مطحون

1 جزر مبشور

1 طماطم مبشورة

1 فلفل رومي أخضر

ثوم مفروم

صلصة طماطم

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طريقة تحضير دجاج محشى فريك* في الكبة يخلط البصل مع التوابل والفلفل الرومي ويتبل بها الدجاج* يحشى الدجاج بالحشوة* يدهن بالصلصة* توضع في كيس الشواء* توضع في البايركس مع القليل من الماء في قاع البايركس* توضع في الفرن حتى تمام الطهي* يقدم مع الفريك ويزين بالفستقالحشوة:* يسخن الزيت على النار ثم تشوح جميع التوابل مع البصل والجزر والفلفل الرومي والطماطم* يضاف الفريك ونقلبالصلصة:* تخلط الصلصة مع السكر، الملح والفلفل والحبهان والقرفة.