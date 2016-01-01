طريقة عمل دجاج محشى فريك.. فيديو

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دجاج محشى فريك

بالرغم من عشق البعض للحمام ولكن هناك قاعدة عريضة من الأشخاص يفضلون تناول الدجاج، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الدجاج بالفريك.

مقادير دجاج محشى فريك:

1 دجاجة صغيرة
2 كوب فريك مسلوق نص سلقة
2 بصلة مفرومة ناعم
ملح وفلفل
قرفة
زبدة
كيس حراري
فستق مجروش
مكسرات مفرومة
حبهان مطحون
1 جزر مبشور
1 طماطم مبشورة
1 فلفل رومي أخضر
ثوم مفروم
صلصة طماطم

طريقة تحضير دجاج محشى فريك

* في الكبة يخلط البصل مع التوابل والفلفل الرومي ويتبل بها الدجاج

* يحشى الدجاج بالحشوة

* يدهن بالصلصة
* توضع في كيس الشواء

* توضع في البايركس مع القليل من الماء في قاع البايركس

* توضع في الفرن حتى تمام الطهي

* يقدم مع الفريك ويزين بالفستق

الحشوة:

* يسخن الزيت على النار ثم تشوح جميع التوابل مع البصل والجزر والفلفل الرومي والطماطم

* يضاف الفريك ونقلب

الصلصة:

* تخلط الصلصة مع السكر، الملح والفلفل والحبهان والقرفة.

المصدر: elbalad

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