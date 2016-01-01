بأسهل الخطوات.. طريقة عمل دبس التمر



طريقة عمل دبس التمر طريقة عمل دبس التمر

يعتبر دبس التمر أحد أهم المكونات الغذائية التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة القيمة الغذائية للأطعمة المختلفة، كما يمكن تناوله كمصدر للطاقة والسكريات الطبيعية للجسم، وضمانًا لتحضيره بمكونات طبيعية وصحية، نستعرض خطوات تحضيره بالكامل وبطريقة سهلة على النحو التالي:



مكونات دبس التمر:

- كيلو بلح تمر طري مفصص دون نوى

- مياه مغلية

- برطمان نظيف

- قطعة قماش شاش نظيفة وجافة

- مصفا



طريقة تحضير دبس التمر:

- يشطف التمر بالمياه النظيفة للتخلص من ما به من شوائب.

- يوضع التمر المقطع منزوع النوى في حلة كبيرة ويغطى بالكامل بالماء المغلي.

- يترك التمر منقوعًا لمدة نصف ساعة في المياه المغلية مع مراعاة أن يغطى الإناء.

- يرفع إناء التمر والماء المغلي على النار العالية ويترك للغليان مدة لا تقل عن ساعة ونصف.

- يقلب التمر باستمرار خلال مدة الغليان حتى نتأكد من تفتت التمر بالكامل، وأنه صار قابلا للهرس والتصفية.

- بعد تمام تسوية التمر على النار يرفع ويترك ليهدأ، ثم يصفى من خلال وضع قطعة قماش شاش بيضاء على مصفاه وأسفلها إناء كبير.

- يصب خليط التمر على الشاش والمصفاه ويفرك جيدًا حتى يصفى تماما ما به من سائل.

- يرفع سائل التمر المصفى على النار لتمام الغليان مع التقليب والتخلص من ما به من مياه والحصول على دبس التمر بقوام ثقيل.

- يترك دبس التمر حتى يبرد ثم يوضع في برطمان جاف ونظيف، ثم يحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

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ملحوظة:- من الممكن إضافة المنكهات في الخطوات الأخيرة لإعطاء نكهة مختلفة لدبس التمر، ولكن مع مراعاة عدم زيادة المنكهات حتى لا تتلف طعم الدبس بالكامل.- يمكن تخزين باقي تصفية التمر المهروس ليستخدم في حشو مخبوزات أخرى بدلًا من رميه.- برطمان نظيف- قطعة قماش شاش نظيفة وجافة- مصفاه