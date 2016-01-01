نصائح لتعديل سلوك طفلك في المنزل إذا كان مشاغبًا



نصائح لتعديل سلوك طفلك نصائح لتعديل سلوك طفلك

تصدر "طفل المرور" مؤشر البحث في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وذلك لما قام به من تصرف غير جيد تجاه رجال الشرطة، وهو في هذه العمر الصغيرة، مما أثار غضب الكثير من الأشخاص.



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وكشفًا لما قدمه موقع "familydoctor" إليكم أبرز النصائح لتعديل سلوك الطفل المشاغب في المنزل.

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يعتمد السلوك الطبيعي عند الأطفال على عمر الطفل وشخصيته ونموه البدني والعاطفي، قد يكون سلوك الطفل مشكلة إذا لم يتوافق مع توقعات الأسرة أو إذا كان مزعجًا، عادة ما يتم تحديد السلوك الطبيعي أو "الجيد" من خلال ما إذا كان مناسبًا اجتماعيًا وثقافيًا وتنمويًا، ستساعدك معرفة ما يمكن توقعه من طفلك في كل عمر على تحديد ما إذا كان سلوكه طبيعيًا أم لا.- أفضل طريقة لوقف السلوك غير المرغوب فيه هي تجاهله، تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل على مدار فترة زمنية، عندما تريد أن يتوقف السلوك على الفور، يمكنك استخدام طريقة المهلة.- عندما يحدث السلوك غير المقبول، أخبر الطفل أن السلوك غير مقبول وأعطِه تحذيرًا بأنك ستضعه في مهلة إذا لم يتوقف السلوك، ابقَ هادئًا ولا تبدو غاضبًا، إذا استمر طفلك في إساءة التصرف، اصطحبه بهدوء إلى منطقة المهلة.- طريقة واحدة لتشجيع السلوك الجيد هي استخدام نظام المكافآت، الأطفال الذين يتعلمون أن السلوك السيئ لا يتم التسامح معه وأن السلوك الجيد يكافأ هم مهارات تعلم ستدوم معهم مدى الحياة.- التوقيتاطلب من الطفل القيام بمهمة، اضبط عداد الوقت، إذا تم تنفيذ المهمة قبل رنين المؤقت، فسيحصل طفلك على مكافأة، لتحديد مقدار الوقت الذي يجب منحه للطفل، اكتشف "أفضل وقت" لطفلك للقيام بهذه المهمة وأضف 5 دقائق.- محاولة التعرف على أصدقاء طفلك عن قرب، والتأكد من سلوكهم الجيد، وإذا كان احد الأصدقاء يقوم بأفعال مشاغبة احرص على ابتاعد طفلك عنه.