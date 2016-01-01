لطلاب الساعات المعتمدة بكلية الآداب .. يجب التوجه إلى الكلية لمعرفة الجداول الدراسية

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صورة الخبر: كلية الآداب جامعة القاهرة
كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، على جميع طلاب برامج الساعات المعتمدة الالتزام بالجدول الدراسى وفق المجموعات التى تم تسجيلها على الموقع الالكترونى .

و نوهت كلية الاداب ، بانه لا يسمح تغير او تبديل المجموعات الدراسية ولن تحتسب اعمال السنه للطالب الا فى المجموعة المسجل بها اسمة .

كما يجب على الطلاب الذين لم تسجل فى مجموعات سرعة التوجة الى شباك رقم ٥ لمعرفة مجموعة الدراسية .

وكان قد صرح الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، من خلال صدى البلد البلد ، ان الجامعة ملتزمة بكافة الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة و سلامة الطلاب داخل الحرم الجامعى .

واضاف شريف ، الطالب الذى يخالف ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى او داخل المدرجات ، يحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسى .

المصدر: elbalad

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