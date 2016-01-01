أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، على جميع طلاب برامج الساعات المعتمدة الالتزام بالجدول الدراسى وفق المجموعات التى تم تسجيلها على الموقع الالكترونى .
و نوهت كلية الاداب ، بانه لا يسمح تغير او تبديل المجموعات الدراسية ولن تحتسب اعمال السنه للطالب الا فى المجموعة المسجل بها اسمة .
كما يجب على الطلاب الذين لم تسجل فى مجموعات سرعة التوجة الى شباك رقم ٥ لمعرفة مجموعة الدراسية .
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التعليقات على لطلاب الساعات المعتمدة بكلية الآداب .. يجب التوجه إلى الكلية لمعرفة الجداول الدراسية
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