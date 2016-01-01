لطلاب الساعات المعتمدة بكلية الآداب .. يجب التوجه إلى الكلية لمعرفة الجداول الدراسية



كلية الآداب جامعة القاهرة كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، على جميع طلاب برامج الساعات المعتمدة الالتزام بالجدول الدراسى وفق المجموعات التى تم تسجيلها على الموقع الالكترونى .



و نوهت كلية الاداب ، بانه لا يسمح تغير او تبديل المجموعات الدراسية ولن تحتسب اعمال السنه للطالب الا فى المجموعة المسجل بها اسمة .



كما يجب على الطلاب الذين لم تسجل فى مجموعات سرعة التوجة الى شباك رقم ٥ لمعرفة مجموعة الدراسية .

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وكان قد صرح الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، من خلال صدى البلد البلد ، ان الجامعة ملتزمة بكافة الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة و سلامة الطلاب داخل الحرم الجامعى .واضاف شريف ، الطالب الذى يخالف ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى او داخل المدرجات ، يحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسى .