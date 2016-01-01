ألسن عين شمس تدشن سلسلة دورات تدريبية متخصصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر

أعلنت وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة.
وذلك ، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، صرح بذلك الدكتورة أماني حلمي توما مدير الوحدة .
و أوضحت أن الدورات هي: دورة فى الترجمة السياسية و مصطلحات الأمم المتحدة ، دورة فى صوتيات اللكنة البريطانية ( لطلاب قسم اللغة الإنجليزية بالكلية )، دورة فى المحادثة باللغة الإنجليزية ( لطلاب برنامج الساعات المعتمدة بالكلية )، دورة فى المحادثة باللغة الإنجليزية ، دورة فى القواعد العامة فى اللغة التشيكية، دورة IELTS، دورة TOEFL، دورة فى اللغة البرتغالية ، دورة فى القواعد العامة فى اللغة الإنجليزية ، دورة فى الترجمة القانونية باللغة الإنجليزية ، دورة فى التصحيح و المراجعة اللغوية فى اللغة العربية. مدة كل دورة 16 ساعة - 8 محاضرات - يومين أسبوعيًا ، و تعقد الدورات خلال شهري (نوفمبر - و ديسمبر 2020 ) تعقد الدورات بمعامل الصوتيات بالكلية ، التسجيل و سداد الرسوم بوحدة رفاعة بالدور الارضى بالكلية.
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