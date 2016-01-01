نائب وزير التعليم السابق يتوقع إغلاق المدارس والجامعات بحلول الموجة الثانية لكورونا



إغلاق المدارس والجامعات بحلول الموجة الثانية لكورونا إغلاق المدارس والجامعات بحلول الموجة الثانية لكورونا

قال الدكتور أحمد الجيوشي النائب السابق لوزير التربية والتعليم أنه من المتوقع أن تشهد مصر موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، خصوصا في ظل إهمال الكثير من المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة ، وكذلك زيادة اعداد المصابين في دول أوروبا بشكل كبير مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الاخرى والتي اتجهت إلى الاغلاق مرة أخرى.



وأضاف الجيوشي في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه في حال دخول مصر بموجة ثانية لفيروس كورونا ، فإنه سيتم اغلاق المدارس والجامعات حفاظا على صحة الطلاب من انتقال الفيروس، والاعتماد على التعليم اونلاين لأن صحة الطلاب تأتي في المقام الأول قبل أي اعتبارات .



وأوضح أن وزارة الصحة والسكان تنظم حملات توعية لحث المواطنين على الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع زيادة الاعداد مرة أخرى ، كما أن رئاسة الوزراء اتخذت اجراءات وقررات جديدة بشأن تطبيق غرامات على المخالفين لارتداء الكمامات وغير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية وكذك مواعيد جديدة لغلق المحلات التجارية .

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وأشار نائب وزير التعليم السابق إلى أن العالم كله تأثر بهذا الفيروس من جميع النواحي ، لذلك يجب الالتزام الكامل بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وعدم التهاون فيها لمنع تفشي الفيروس مرة أخرى ، حتى لا نضطر إلى تطبيق الحظر مرة أخرى.