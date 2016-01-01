تعرف على مواعيد الدورات التدريبية لمركز الاستشارات القانونية بحقوق حلوان

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ينظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهنى بكلية الحقوق جامعة حلوان دورة افتتاحية بعنوان الإعداد المهنى، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والاستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية، وإشراف دكتورة ريهام منصور مدير المركز.



ويحاضر بالدورة كلً من الاستاذ الدكتور أحمد ابراهيم رئيس قطاع الموارد البشرية وتنمية الأعمال لشركة بتروفابإيجبيت ، ومحاضر من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



أوضحت الأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز ان الدورة تتضمن محاضرتين عن الإعداد المهنى للسيرة الذاتية، والمقابلة الشخصية " مايجب وما لايجب لكل من المرشح والمختبر" .

وتبدأ فعاليات افتتاح الدورة يوم الخميس الموافق ١٢-١١-٢٠٢٠.

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وأعلن الأستاذ الدكتور محمود حجازى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن الدورات التدريبية التى ينظمها المركز على النحو التالى:-دورة أصول صياغة العقود باللغة الانجليزية- مهارات صياغة العقود باللغة العربية وتعقد فى يومى ٢,٣-١١-٢٠٢٠.- دورة إعداد المحامي أمام المحاكم الجنائية وتبدأ من ٨-١١-٢٠٢٠ وتستمر إلى ١٠-١١-٢٠٢٠.- دورة الإعداد المهنى عن اجتياز المقابلة الشخصية وإعداد السيرة الذاتية وتبدأ ١٢-١١-٢٠٢٠.- دورة اعداد المحامى فى مجال الملكية الفكرية من ٢٩-١١-٢٠٢٠ الى ١-١٢-٢٠٢٠.هذا ويحصل المشترك على المادة العلمية وعلى اسطوانة مدمجة بالمادة وشهادة لمن سجل اسمه فى اليوم الأول فى افتتاح الدورة، ويكون الاشتراك باولوية الحجز .