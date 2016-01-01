تعرف على مواعيد الدورات التدريبية لمركز الاستشارات القانونية بحقوق حلوان

ينظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهنى بكلية الحقوق جامعة حلوان دورة افتتاحية بعنوان الإعداد المهنى، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والاستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية، وإشراف دكتورة ريهام منصور مدير المركز.
ويحاضر بالدورة كلً من الاستاذ الدكتور أحمد ابراهيم رئيس قطاع الموارد البشرية وتنمية الأعمال لشركة بتروفابإيجبيت ، ومحاضر من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
أوضحت الأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز ان الدورة تتضمن محاضرتين عن الإعداد المهنى للسيرة الذاتية، والمقابلة الشخصية " مايجب وما لايجب لكل من المرشح والمختبر" .
وتبدأ فعاليات افتتاح الدورة يوم الخميس الموافق ١٢-١١-٢٠٢٠.
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