كلية التجارة بحلوان تعلن عن دورات تدريبية للطلاب



كلية التجارة بحلوان كلية التجارة بحلوان

أعلن مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن فتح الحجز لمجموعة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات الطلاب، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية .



وتتضمن الدورات التدريبية :

١-دورة التطبيقات المحاسبية وتكون ساعات الدراسة بالدورة التدريبية ٣٢ ساعة.

٢-الدورة التدريبية المؤهلة للحصول على الرخصة الدولية للحاسب ICDL ، وتشمل ٤٠ ساعة.

٣-أساسيات التعامل فى البورصة وتشمل الدراسة ٣٠ساعة.

٤- التخليص الجمركى وتتضمن ١٥ ساعة.

٥-ريادة الأعمال ومدتها ١٠ ساعات.

٦-كتابة البحوث العلمية مدتها ١٥ ساعة.

٧-تحليل البيانات باستخدام برنامج الـ SPSS ومدتها ٣٦ ساعة .



للاستعلام والحجز برجاء التوجه الي مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .

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جدير بالذكر أن هذه الدورات التدريبية من أهدافها اكتساب المعرِفة، وتجديد المعلومات والخبرات التى تفيد الطلاب فِي الحياةِ العملية، وتحقيق الرضا الذاتي وصقل المهارات.وعلى جانب آخر .. ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لقاء تعريفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمنظمة اليونسكو بخصوص التقدم لبرامج UNESCO Chair & UNITWIN “ .وأفاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن هذه البرامج تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والارتقاء بالبحوث البينية، والبرامج المشتركة، وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات ذات الاولوية لمنظمة اليونسكو. وأكدت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بأن برامج اليونسكو تشمل مجالات:• التعليم• العلوم الطبيعية• العلوم الاجتماعية والإنسانية• الثقافة• الاتصالات والمعلوماتوأن المكتب يقوم بتقديم الدعم الفني للسادة أعضاء المجتمع الجامعى فيما يخص التقدم لبرامج اليونسكو من خلال قسمى المنح والمشروعات الدولية.هذا ويلقى الندوة الاستاذة الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وتقام فعاليات اللقاء فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٠ نوفمبر 2020 بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة.