قال الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان العام بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "الموجة الثانية لفيروس كورونا، لم تصل مصر حتى الآن وأدعو الله ألا تصل"، مشيرا إلى أن هناك بلادا أوروبية تضررت من الموجة الثانية بشكل كبير، ومعدل الإصابات في تلك الدول كبير، خصوصًا فرنسا وبلجيكا.
وأضاف الدكتور سيد زهران أن الإصابات الحالية في مصر هي ذيول للموجة الأولى، وهناك انخفاض كبير في أعداد الإصابات، ومستشفى سرس الليان يستقبل في اليوم حالة أو اثنين اشتباه ويتم عزلهما منزليًا.
وأكد مدير مستشفى سرس الليان، أن العناية المركزة بالمستشفى لا تزال تعمل لمصابي فيروس كورونا الذين تتطلب ظروفهم الصحية وحالة الإصابة تواجدهم فيها، لتلقي الخدمة الطبية.
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التعليقات على مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد
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