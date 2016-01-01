مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

آخر الأخباراخبار مصر › مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان العام بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "الموجة الثانية لفيروس كورونا، لم تصل مصر حتى الآن وأدعو الله ألا تصل"، مشيرا إلى أن هناك بلادا أوروبية تضررت من الموجة الثانية بشكل كبير، ومعدل الإصابات في تلك الدول كبير، خصوصًا فرنسا وبلجيكا.

وأضاف الدكتور سيد زهران أن الإصابات الحالية في مصر هي ذيول للموجة الأولى، وهناك انخفاض كبير في أعداد الإصابات، ومستشفى سرس الليان يستقبل في اليوم حالة أو اثنين اشتباه ويتم عزلهما منزليًا.

وأكد مدير مستشفى سرس الليان، أن العناية المركزة بالمستشفى لا تزال تعمل لمصابي فيروس كورونا الذين تتطلب ظروفهم الصحية وحالة الإصابة تواجدهم فيها، لتلقي الخدمة الطبية.

وأوضح أن أعراض الإصابة تغيرت في بعض الحالات وأصبحت إصابات في الجهاز الهضمي بعيدًا عن الجهاز التنفسي، وإصابات فيروس كورونا في الجهاز الهضمي، أقل خطورة من الإصابة في الجهاز التنفسي، وبروتوكول العلاج قد يختلف من حالة لأخرى.

وذكر مدير مستشفى سرس الليان، أن الأطفال أقل عرضة للاصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنهم حاملون للفيروس، والخطر هو إصابتهم بنوبات البرد التي تقلل نسب المناعة، وبالتالي تسهل مهمة كورونا في إصابة الأطفال.

وتابع: "أنصح بإرتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، وأشيد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة المصرية".

ووجه مدير مستشفى سرس الليان، نصيحة للمواطنين بضرورة الالتزام بالكمامة والمسافات المتباعدة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لأنه من المعروف أن المنوفية من أكثر المحافظات مشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية والانتخابات.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64006

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager