أحمد موسى ينفرد بنشر بيان اعتذار من والد المتهم المتعدي على رجل المرور



الإعلامي احمد موسي الإعلامي احمد موسي

نشر الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع علي قناة صدي البلد الاخبارية بيان اعتذار من والد المتهم المتعدي علي رجل المرور .



ونشر احمد موسي صورة ورقية من بيان الاعتذار وعلق قائلا : " ننفرد بنشر اعتذار من والد المتهم المتعدي علي رجل المرور.



بسم الله الرحمن الرحيم

بیان اعتذار لجموع الشعب المصري حضرت اليوم لديوان عام وزارة العدل المستشار / ابوالمجد عبد الرحمن أبوالمجد نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الاسماعيلية والد الطفل ( احمد ) ورغبت ومن قلب جهة عملي التي اتشرف بالانتماء اليها ديوان عام وزارة العدل أن أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالايذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخیص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما سيما وقد انطوت علي عبارات تشي أنه فوق المحاسبة وهو الأمر الذي أرفضه تماما وأؤكد علي عدم وجود اشخاص فوق المحاسبة القانونية بل اني اؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه واجله واتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثين عاما وللتأكيد علي خضوع الجميع للقانون فقد تم القاء القبض علي نجلي فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة واشهد الله تعالي اني تركته دون مرافق ودون محام ليعلم انه لا أحد فوق القانون .

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اتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من بفنون اعمارهم في خدمتنا والساهر علي أمننا في الشق الظروف ، ويتحملون من أجل شهواتنا الصعاب ... الشعب المصري العظيم واقع الحال أنه ينتابني إحساس عميق بالخجل من سلوك نجلي الذي اتعهد أمامكم اني سأتولي تقويمه و اعاهدكم انه لن يصدر عنه ثم تصرف مسيء اخر متمنيا من الجميع قبول اعتذاري وخالص تقدير.أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.حيث كانت «النيابة العامة» في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار «النيابة العامة»، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين «للنيابة العامة» تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه «النيابة العامة» عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى «النيابة العامة» كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر «النائب العام» لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.