

بلح جوز الطيب بلح جوز الطيب

يحتوي جوز الطيب على الكثير من الفوائد الصحية للبشرة والنساء والرجال والشعر، لذلك نقدم فوائد بلح جوز الطيب، لما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم أبرز الفوائد الصحية لزيت جوزة الطيب.



1. يحسن الدورة الدموية



يتمتع جوزة الطيب برائحة مميزة تساعد في علاج أولئك الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية، ويساعد استهلاك زيت جوزة الطيب بأي شكل من الأشكال في نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم.

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2. يعمل كمخفف للتوتر ويخفف الألممن المعروف أن جوزة الطيب يساعد في مكافحة الإجهاد، حيث يعمل كمنشط ومهدئ، ويمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم في بعض الأحيان، مما يساعد بشكل كبير في مكافحة الإجهاد، ويستخدم زيت جوزة الطيب في الطب الصيني لتخفيف تورم المفاصل وآلام العضلات أيضًا، حيث إن الزيت معروف بقدرته على تخفيف الألم ، كل ذلك بفضل الزيوت الطيارة الموجودة فيه.3. يخفف من تقلصات الدورة الشهريةفي حالة معاناة الشخص من آلام في المعدة أو إرهاق أو خلل هرموني خلال أيام الحيض، قد يساعد زيت جوزة الطيب في التخفيف من ذلك، ومن المعروف أن زيت جوزة الطيب يحتوي على عناصر غذائية تساعد في عملية الحيض بأكملها وتنظم الدورة أيضًا، وقالت دراسة نُشرت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI)، "إنها (الزيوت الأساسية) أظهرت تأثيرات فائقة للتدليك بالروائح على تخفيف الألم في عسر الطمث الأولى مقارنةً بالتدليك بالزيت الوهمي".فوائد جوزة الطيب مع القهوةيساعد هذا الخليط الرائع من جوزة الطيب والقهوة على تحسين الحياة الجنسية، وزيادة القدرة للرجال والنساء معا.من العناصر الرائعة لمعالجة مشاكل الجهاز الهضمي.يساعد على زيادة التركيز والانتباه.يساعد هذا الخليط على زيادة حالة الصفاء الذهني، وبالتالي القدرة على إتخاذ قرارات صحيحة بشكل يومي.تنشط عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء.تسكن آلام الجسم بشكل عام، كما تعالج التقرحات والإصابات المختلفة.فوائد جوزة الطيب مع الشايتشتهر جوزة الطيب بطعمها الغني إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب الهلوسة ، وعدم انتظام دقات القلب ، وتأثيرات مضادات الكولين.فوائد جوز الطيب للنساءيقلل الالتهاب، يرتبط الالتهاب المزمن بحالات صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل، وقد تساعد المركبات المضادة للالتهابات التي تسمى monoterpenes ، بما في ذلك terpineol و sabinene و Pinene الموجودة في جوزة الطيب في تقليل الالتهاب في الجسم، بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن وجود مركبات الفينول في جوزة الطيب يظهر خصائص قوية مضادة للالتهابات .- يحارب الالتهابات البكتيريةأظهرت الدراسات البحثية الخصائص المضادة للبكتيريا لجوزة الطيب ضد سلالات البكتيريا الضارة، أظهرت دراسة أنبوبة اختبار أن مستخلص جوزة الطيب أظهر تأثيرات مضادة للجراثيم ضد البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة، أظهرت دراسة أخرى النشاط المضاد للبكتيريا لجوزة الطيب ضد نمو بكتيريا الإشريكية القولونية .- يحسن صحة القلبأشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن تناول جرعات عالية من مكملات جوزة الطيب يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، والتي تعد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، ومع ذلك ، هناك نقص في الدراسات البشرية في هذا المجال.فوائد جوزة الطيب للبشرةيعد ماسك جوزة الطيب من الوصفات الغنية بالفوائد الهامة للبشرة وتزيد جمال المرأة بشكل غير متوقع حيث أنه قادر على علاج أكبر المشاكل التى تشوه جمال البشرة وتفسد مظهر المرأة.وذكر موقع " Boldsky" أن ماسك جوزة الطيب مع القرفة يمكن أن يساعد على التخلص من حب الشباب كما يمنح بشرة صحية مشرقة.كما يساعد ماسك جوزة الطيب مع القرفة في الحفاظ على مظهر البشرة شابة ومتوهجة.مكونات ماسك جوزة الطيبقرفة بودرةجوزة الطيب بودرةزبادىطريقة استخدام ماسك جوزة الطيب- ملعقة من مسحوق جوزة الطيب واضيفي بعض من مسحوق القرفة.- أضيفي بعض الزبادي لعمل معجون سميك وضعيه على الوجه- اغسلي الوجه بالماء ثم جففيه بلطف.