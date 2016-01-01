تتجه أنظار عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك غدا إلى استاد القاهرة لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره الرجاء المغربي فى إطار لقاءات إياب الدور نصف النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .
ومن المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم تنظيم استديو تحليلى خاص بالمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من ساعة ونصف بجانب إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة والحاصلة على حقوق دوري أبطال إفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي .
وكان "الكاف" قرر خضوع فريق الرجاء المغربي إلى مسحة طبية جديدة خاصة بكورونا بمجرد وصوله إلى مصر، إلى جانب خضوعه لمسحة جديدة قبل المباراة بيوم؛ للتأكد من خلو الفريق من أي إصابات بالفيروس.
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التعليقات على بشرى لعشاق الأبيض.. قناة مصرية تذيع مباراة الزمالك والرجاء المرتقبة
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